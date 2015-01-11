К Дню города на Кировке откроется точка продажи билетов на «Трактор»

Наряду со всеми жителями столицы Южного Урала челябинский хоккейный клуб «Трактор» в предстоящий уик-энд празднует День города. Игроки клуба отправятся на четырехматчевую выездную серию, а представители клуба порадуют горожан приятными сюрпризами, сообщает пресс-служба клуба. К Дню города для удобства болельщиков ХК «Трактор» открывает на Кировке дополнительную точку продаж. Только три дня – 8, 9 и 10 сентября горожане и гости столицы Южного Урала смогут приобрести билеты на любой матч второй домашней серии «Трактора». Точка продаж разместиться у кинотеатра «Знамя» и будет работать с 10.00 до вечера. Отметим, что 20 сентября черно-белые на домашней арене примут ХК Сочи , 22 сентября – «Нефтехимик» (Нижнекамск) , 24 сентября – «Ак Барс» (Казань), 26 сентября – «Салават Юлаев» (Уфа), 30 сентября – ХК «Барыс» (Астана, Казахстан). Домашняя серия начнется после четырех-матчевой выездной серии. В День города 9 сентября талисман команды Белый Медведь примет участие во флешмобе для маленьких пациентов отделения онкологии областной детской клинической больницы. Затем в Парке имени Ю.А. Гагарина на главной сцене выступит на параде маскотов вместе со своими «коллегами». Чуть позже, с 13. 00также в парке Гагарина «Трактор» примет участие в масштабной акции «Парад первоклассников». Здесь, в излюбленном месте прогулок челябинцев и гостей города, откроется Аллея первоклассников – уникальная фотогалерея портретов самых маленьких школьников и их мечты о будущих профессиях. На аллеях парка начнёт работу праздник профессий, где более 40 предприятий и организация города интересно и креативно на интерактивных площадках расскажут об особенностях своей профессии. Участники праздника смогут примерить на себя роль врача, ветеринара, сотрудника правоохранительных органов, повара и продавца, а родители – пополнить семейный фотоальбом яркими снимками. В программе праздника – концертные выступления лучших творческих коллективов города, конкурсы и призы, фотозоны, В развлекательной программе клубной площадки «Трактора» юных болельщиков порадует талисман Белый Медведь, а все желающие смогут принять участие в интересных конкурсах и соревнованиях, где смогут выиграть призы, подарки, а также билеты на вторую домашнюю серию черно-белых.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/k-dnyu-goroda-na-kirovke-otkroetsya-tochka-prodazhi-biletov-na-traktor-40739