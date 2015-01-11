Южный Урал одним из первых в стране выполнил стандарты поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Успехи Челябинской области были отмечены на заседании Комиссии по рассмотрению и согласованию мероприятий субъектов РФ по господдержке малого и среднего предпринимательства. Южный Урал был назван в числе пяти регионов-лидеров по внедрению актуальных трендов поддержки МСП. Статс-секретарь - заместитель Министра экономического развития РФ Олег Фомичев озвучил три тренда в оказании поддержки субъектам МСП на 2018 год: сервисный подход в оказании услуг для бизнеса, проектное управление объектами инфраструктуры поддержки, создание «единого окна» для предпринимателей. При этом он отметил пять регионов-лидеров в этой работе, которые уже приступили к реализации этих стандартов - Астраханская, Воронежская, Рязанская и Челябинская области, а также Ставропольский край. На мероприятии речь шла о корректировке расходов в рамках мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса в регионах. Комиссия отметила необходимость полного освоения федерального бюджета до конца 2017 года, исполнения показателей результативности использования субсидий и повышения эффективности деятельности организаций инфраструктуры поддержки МСП. Представители Челябинской области - заместитель министра экономического развития Челябинской области Артем Новиков и генеральный директор Фонда развития МСП Артур Юсупов - защитили сметы 2017 года по всем направлениям поддержки. По итогам заседания все регионы были приглашены на VII ежегодную конференцию «Развитие системы инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», которая в конце ноября уже во второй раз пройдет в Челябинске. На конференции будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития организаций инфраструктуры поддержки МСП в рамках Программы. «Кроме того, там мы планируем провести защиту проектов субъектов РФ и обсуждение заявок на финансирование в 2018 году», - сообщил Олег Фомичев. Регионам необходимо подготовить и представить кейсы по поддержке МСП на ближайшие три года, - говорится на сайте Минэкономразвития РФ Напомним, по итогам прошлой конференции, опыт Челябинской области по перезагрузке системы поддержки МСП отметили на федеральном уровне. В мероприятии тогда приняли участие 300 человек из 70 регионов. «Губернатор Борис Дубровский поставил перед нами задачу создать эффективную структуру для поддержки бизнеса, которая бы работала как сервис по принципу «одного окна». Мы проделали в этом направлении большую работу, но несмотря на то что многое уже сделано, нам есть и чему учиться. Мы готовы перенимать интересный опыт других регионов и делиться тем, что получается у нас», - отмечал ранее заместитель губернатора Руслан Гаттаров.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/yuzhnyy-ural-odnim-iz-pervyh-v-strane-vypolnil-standarty-podderzhki-subektov-malogo-i-40734