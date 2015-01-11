Погоду на Южном Урале испортит западный циклон

В выходные, 9 и 10 сентября, западный циклон принесет на Урал пасмурную погоду с дождями, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации Гидрометцентра России, вслед за циклоном прорвется холодный северный воздух, поэтому в первой половине следующей недели вновь вероятны ночные заморозки.

В субботу в Челябинской области будет облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдут небольшие и умеренные дожди, в горах – сильные, в западной половине возможны грозы. Ветер юго-восточный с переходом на западный 6-11 м/с, отдельные поры 11-16 метров в секунду. Предстоящей ночью прогнозируется плюс 7-12, в горах и низинах будет на пять градусов прохладнее, днем 9 сентября – плюс 12-17, на юге – около 22.

Челябинский ЦГМС уточняет, что в субботу в южных районах местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Речь, прежде всего, идет о Кизильском и Брединском районах.

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