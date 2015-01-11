НПРО «Урал» всё-таки будут банкротить

На компанию Владислава Шацилло подано ещё одно заявление в Арбитраж.

6 сентября Арбитражным судом Челябинской области возбуждено производство по делу о банкротстве общества с ограниченной ответственностью «Научно- производственное региональное объединение «Урал». Инициатором банкротства компании озёрского предпринимателя Владислава Шацилло стало ООО «Богословское рудоуправление», одно из почти двух десятков предприятий, входящих в структуру холдинга. В исковом заявлении в качестве требований кредитора «Богословское рудоуправление» указало сумму более 104 млн. рублей. Судебное заседание по проверке обоснованности заявления о банкротстве назначено на 26 сентября.

Стоит отметить, что рассмотрение исковых заявлений о банкротстве НПРО «Урал» за последние полгода происходит в Арбитражном суде Челябинской области регулярно. Ранее с аналогичными требованиями выступали АО «Газпром газораспределение Челябинск», а также несколько компаний, аналогично «Богословскому рудоуправлению», являющихся «дочками» НПРО «Урал»: ООО «Сервисный центр», «Дом рекламы», «Торговый дом «Руда Урала». Однако все заявители спустя некоторое время отозвали свои заявления. Возможно, одной из причин таких действий стали либо незначительная сумма задолженности со стороны НПРО «Урал», либо её погашение в добровольном порядке.

Напомним, НПРО «Урал» являлось прямым правопреемником Южноуральского управления строительства, некогда одного из градообразующих предприятий Озёрска, ныне ликвидированного.

Озёрск.ру