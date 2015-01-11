Миллион для «Маяка»

Возмещение ущерба от действий недобросовестного подрядчика пришлось взыскивать по суду.

Арбитражным судом Челябинской области удовлетворён иск производственного объединения «Маяк» в отношении акционерного общества «Восточный экспресс банк» на сумму более 900 000 рублей. Отвечать банку пришлось за недобросовестное исполнение контракта озёрской компанией «СтройРесурс». В ходе судебного заседания выяснилось следующие обстоятельства дела.

В июле 2016 года между ФГУП «ПО «Маяк» и ООО «СтройРесурс» был заключен договор на капитальный ремонт вентиляционной трубы одного из промышленных зданий комбината. Стоимость работ составила без малого 9 млн. рублей. Однако, несмотря на многолетнее успешное сотрудничество с градообразующим предприятием, «СтройРесурс» работы в срок не выполнил. Вследствие этого «Маяк» предъявил претензии по уплате банковской гарантии, которую по условиям сотрудничества должен был обеспечить «Юниаструм Банк». За время, прошедшее с момента заключения договора между «Маяком» и «СтройРесурсом», «Юниаструм Банк» был ликвидирован и влился в структуру банка «Восточный», которому в итоге и пришлось отвечать по обязательствам перед «Маяком».

В Арбитражном суде представители банка пытались убедить судью, что «Маяк» не имеет права на получение банковской гарантии по той причине, что срок её действия закончился 2 марта 2017 года, а письменное требование, подписанное генеральным директором предприятия М.И.Похлебаевым, получено банком по почте 21 марта. Поэтому ПАО «Восточный экспресс банк» уведомлением от 23.03.2017 отказало в платеже по банковской гарантии «в связи с поступлением требования после окончания срока действия банковской гарантии».

Арбитражный Суд Челябинской области не принял доводы банкиров, напомнив ответчику, что сообщение считается доставленным даже в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Решением от 6 сентября 2017 года предписано: взыскать с публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк» в пользу ФГУП «ПО «Маяк» задолженность в размере 899 986 руб. 88 коп., неустойку в размере 45 899 руб. 49 коп., а также 21 918 руб. 00 коп. в возмещение расходов по уплате госпошлины.

Озёрск.ру