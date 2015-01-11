Бизнес-сообщество обсудило поправки в налогообложение

На заседании правления союза промышленников и предпринимателей Челябинской области был рассмотрен вопрос о внесении изменений в закон «О налоге на имущество организаций», сообщает министерство имущества и природных ресурсов. Налоговым кодексом определена недвижимость юридических лиц, для которой налог рассчитывается исходя из кадастровой стоимости. Речь идет об административно-деловых, торговых центрах, нежилых помещениях, документально или фактически используемых для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания. В Челябинской области дополнительно был установлен критерий площади, согласно которому в перечень попадала коммерческая недвижимость только от 2000 квадратных метров. В настоящее время подготовлен законопроект согласно которому площадь данных объектов может быть снижена до 1500 квадратных метров. В случае принятия изменений количество объектов для уплаты налогов на имущество от кадастровой стоимости предварительно увеличится на 404 единицы. Изменение критерия обусловлено тем, что налоговый кодекс не предусматривает какого-либо ограничения указанных объектов по площади. Таким образом, имеющееся в настоящее время ограничение носит временный характер и подлежит постепенной отмене. Поправки в закон «О налоге на имущество организаций» депутаты рассмотрят в конце сентября. В настоящее время у всех субъектов предпринимательской деятельности есть возможность внести свои предложения. На конструктивный диалог настроен и областной союз промышленников и предпринимателей. Тем более что просчитать изменение налоговой нагрузки могут только собственники объектов. Поскольку они обладают информацией о конкретных суммах выплат в отношении своего недвижимого имущества. Отметим, что сейчас правообладатели коммерческой недвижимости также уплачивают налог на имущество. С той лишь разницей, что налогооблагаемой базой для них пока является среднегодовая стоимость.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/biznes-soobshchestvo-obsudilo-popravki-v-nalogooblozhenie-40745