Евгений Тефтелев назвал имена новых почетных граждан Челябинска

Глава Челябинска Евгений Тефтелев в честь 281-летия города встретился с ветеранами, почетными гражданами, спортсменами, работниками различных сфер. На мероприятии Евгений Тефтелев присвоил звание почетных граждан Челябинска сразу двум его жителям. Нагрудные знаки и удостоверения получили Адик Абдурахманов, художественный руководитель камерного оркестра «Классика» областного государственного бюджетного учреждения культуры «Челябинская государственная филармония», и Андрей Важенин, главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины». Также глава Челябинска обратился к пришедшим на мероприятие с благодарностью.

В этом году мы с вами сделали много для любимого города и его жителей. Открывали детские сады, школы и поликлиники, занимались благоустройством дворов, парков и скверов, ремонтировали дороги. И это лучшие подарки для Челябинска. С праздником вас, удачи, счастья и благополучия. — сказал Евгений Тефтелев.

Напомним, что 9 сентября в Челябинске отпраздновали День города. Череду праздничных мероприятий завершил яркий фейерверк. Праздник можно было посмотреть в прямом эфире. Этим воспользовались больше 50 тысяч человек.

Источник: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/2-novyh-pochetnyh-chelyabintsa/