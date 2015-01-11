В челябинской области продолжается дополнительный период проведения ГИА-9

Для участников дополнительного периода продолжается сдача основного государственного экзамена (ОГЭ). Сегодня, 11 сентября, проводятся экзамены сразу по четырем предметам – литературе, биологии, физике и истории, сообщает министерство образования.

Заявление на сдачу ОГЭ по литературе подали 11 человек, по биологии – 389, физике – 120, истории – 110.

Как пояснили в министерстве образования и науки Челябинской области об особенностях проведения ОГЭ в этот день, экзаменационная работа по физике включает в себя практическую часть, которую участники выполняют с помощью лабораторного оборудования.

Для выполнения заданий ОГЭ по биологии, физике и истории участникам экзамена даётся 180 минут, написать работу по литературе предстоит за 235 минут.

Результаты всех четырёх экзаменов станут известны участникам сентябрьской волны не позднее 18 сентября.

К участию в ОГЭ дополнительного периода допускаются обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 9 класса по русскому языку, математике, литературе, истории, биологии, физике, обществознанию, химии, географии, иностранным языкам, информатике и ИКТ.

Выпускники 9-х классов уже сдали экзамены по русскому языку и математике. 13 сентября участники ОГЭ напишут экзаменационные работы по обществознанию, химии, информатике и ИКТ, географии.

http://pravmin74.ru