Спасатели в двух вскрытых гаражах обнаружили два трупа

8 и 9 сентября 2017 спасатели Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» дважды выезжали для вскрытия гаражей.

Первый вызов поступил 8 сентября в 10.06 от озерчанки. Звонившая просила вскрыть гаражные ворота гаража в районе ММПКХ.

В 10.36 спасатели в присутствии полиции бензорезом вскрыли гаражные ворота. В гараже было обнаружено безжизненное тело мужчины, 1950 г.р. Труп передали полиции, причина смерти устанавливается.

9 сентября в 21.03 в службу спасения позвонил дежурный УВД с просьбой помочь вскрыть гараж в районе свалки ТБО, в гараже предположительно труп. При помощи слесарного инструмента спасатели вскрыли двери гаража, где обнаружили труп мужчины, 1982 г.р., совершившего суицид через повешение.

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