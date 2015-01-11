К 80-летию пожарно-прикладного спорта

Не нужно быть очень сведущим в пожарном деле, чтобы понимать, что борьба с пожарами – ежедневный кропотливый труд, требующий высокой волевой и физической подготовки огнеборца, наличия у него силы штангиста, реакции фехтовальщика, скорости легкоатлета, ловкости гимнаста. Все эти качества и призван формировать и оттачивать пожарно-спасательный спорт. В сентябре этого года отмечается юбилей пожарно-прикладного спорта.

80 лет назад состоялись первые соревнования пожарной охраны НКВД. Затем развитие спорта шло ударными темпами. В 1963 году ППС включили в Единую Всесоюзную Спортивную Квалификацию. Это событие вывело спорт на новый уровень. Теперь спортсмены имели право получать общепринятые разряды и звания. Уже через год была создана Федерация пожарно-прикладного спорта СССР. Сейчас проводятся соревнования на различных уровнях, в том числе и международных.

В озерской пожарной охране родоначальником и первым тренером по этому виду спорта был Вячеслав Серов. Именно он воспитал мастеров международного класса Максима Гречко и Консатнтина Хорешко, которые навсегда прославили сборную пожарного управления. Памятная доска о Вячеславе Серове заняла законное место на при входе в спортивный манеж управления пожарной охраны. Блестящих результатов добился Денис Тикот, выступая на Всероссийском уровне. Отдельного слова заслуживают юниоры. С 2002 года в Озерске при управлении пожарной охраны организована детско-юношеская секция по пожарно-спасательному спорту, которую возглавил Евгений Романов, он и по сей день остается ее тренером и идейным вдохновителем. Молодые прикладники не единожды завоевывали призовые места в личных зачетах в различных дисциплинах на состязаниях. Занимаясь в секции, многие из них выполняют норматив кандидата в мастера спорта. Многие выпускники секции успешно учатся в учебных заведениях ГПС МЧС России и продолжают заниматься пожарно-прикладным спортом. А после окончания продолжают работать в пожарной охране на различных должностях. Блистают на спортивных аренах Киселева Виолетта, Серебряный призер Чемпионата Мира-2105, Максим Хужин, завоевавший там же почетное четвертое место.

От всей души поздравляем всех, кто имеет отношение к пожарно-прикладному спорту с юбилейной датой. Низкий поклон всем, кто развивал этот спорт в нашем городе в разные годы – Евгений Столбиков, Владимир Чудов, Фарид Яхутель, Александр Жемчужный, Олег Егоренков, Чибисов Артем, Пыжьянов Константин, Исмагилов Азамат, всех не перечислишь. Желаем здоровья, семейного благополучия новых спортивных успехов!

Эмиль Сибагатуллин