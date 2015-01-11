В государственный архив поступили личные документы Николая Патоличева

Реклама на сайте|Обратная связь Среда, 13 сентября, 20:43
Регистрация на сайте
Авторизация

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"

Александр Каюрин о готовности УК к отопительному сезону
+ Добавить Новость
Погода
Город Online
Город OnLine
Акция «Техника безопасности»
Здоровье
» ЦМСЧ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта
» Городской
» Пригородный
» Междугородний
Архив новостей

Показать/скрыть

Сентябрь 2017 (136)
Август 2017 (372)
Июль 2017 (252)
Июнь 2017 (327)
Май 2017 (242)
Апрель 2017 (261)
Студия визуальных решений «Ника»
| Губерния

В государственный архив поступили личные документы Николая Патоличева

В областной государственный архив Челябинской области поступили документы личного фонда государственного и партийного деятеля, в годы войны первого секретаря  Челябинского обкома партии, министра внешней торговли СССР, одного из 2-х кавалеров 11 орденов Ленина, дважды Героя Социалистического Труда Николая Семёновича Патоличева, сообщает пресс-служба учреждения. В августе дочь известного государственного деятеля Николая Патоличева Наталья Трубицина (Патоличева) передала на государственное хранение в ОГАЧО личные документы своего отца. Более 50% из всего комплекса документов – фотографии отличного качества, в основном, чёрно-белые, есть и цветные. Хронологические рамки фотодокументов-1960-е -1980-е годы, когда Николай Патоличев возглавлял министерство внешней торговли СССР. Фотографии расположены в 3 больших альбомах. Все альбомы, по словам дочери, Патоличев оформлял на пенсии (с 1985 по 1989 год). В альбомах представлены фотографии официальных визитов в различные страны мира, подписание договоров о сотрудничестве в сфере торговли, официальные приёмы иностранных делегаций, встречи, посещение международных торговых выставок, в том числе и в Москве, праздники и поздравления высших лиц государства в связи с юбилеями и награждением. Более 20 фото с Леонидом Брежневым, в том числе на отдыхе, в самолёте. В больших альбомах, оформленных Николаем Патоличевым, приклеены поздравительные телеграммы: открытки с праздниками и поздравления  в связи с присвоением ему звания Героя Социалистического Труда: Брежнева, Косыгина, Гречко, Гришина, Байбакова, Сергея Михалкова, Людмилы Татьяничевой, Анатолия Карпова и д.р. Все поздравления неофициальные и с автографами. В альбомах есть фото сенаторов США, президентов многих стран, министров, известных лиц Южного Урала. Отдельные небольшие альбомы посвящены УралАЗу, 43-й танковой бригаде. Внутри альбомов вложены интересные документы: состав команд, буклеты, билет на чемпионат мира по хоккею (1973 год); приглашения с супругой на торжественные обеды, ужины и завтраки в Кремль и посольства по случаю прибытия глав иностранных государств, в приглашениях  указаны меню. Также имеются карандашные рисунки Патоличева (художник неизвестен), предвыборные плакаты (1974), стихи ветеранов о Патоличеве, официальные документы о награждении вьетнамским орденом «Дружба» «За национальное спасение от агрессии США». Имеется фотография Патоличева у гроба Сталина. Небольшое количество фотографий 1920-30-х годов, среди них имеется фотографии большевиков из Варны, очевидно для книги «Испытание на зрелость»,  для текста о варненском периоде жизни Николая Патоличева. В  Варну он был отправлен комсомолом для организации колхозов в 1920-х годах. Среди переданных документов особое место занимают удостоверения, 2 из них с личной подписью Иосифа Сталина: удостоверение члена ЦК ВКП(б) 1941 года, удостоверение заместителя председателя совета по делам колхозов при правительстве СССР, 22 октября 1946 года. Удостоверение члена ЦК КПСС от 1971 года подписано Брежневым. Приняты на государственное хранение письма Патоличеву от ветеранов партии и комсомола, от Андроникова, Зорина, Гинзбурга, Микояна, Шелепина, Мальцева (в конце письма Мальцев пишет: «Прошу прислать пару килограммов доброго чая»), Колоса, Ворошилова, Жукова, Шагинян. Среди них есть письмо Петру Сумину в ответ на  его приглашение посетить Челябинск в связи с 250- летием города. Письмо датировано 11 сентября 1986 года, подлинник с подписью. Среди переданных документов имеются подборки вырезок из иностранных газет с информацией о визитах министра внешней торговли в различные страны, из газет «Правда» и «Труд», журнала «Иностранная литература» с информацией о внешнеполитической обстановке. Всё с пометками Патоличева. Здесь же рукописные извлечения из статей. Номер газеты «Труд» за 19 января 1972 года с обширным интервью с Патоличевым, министром внешней торговли СССР. Машинописные документы (частично есть рукописные): тексты выступлений о состоянии хозяйства Белоруссии, об идеологической работе в партийных организациях, о подвиге в Великой Отечественной войне. Есть текст выступления Патоличева на Челябинском телевидении в связи с выходом в свет его книги «Испытание на зрелость». В архив переданы личные предметы министра: портфель, карандаши, очки, коллекция минералов сырьевой базы Южного Урала, подаренная Николаю Патоличеву Григорием Носовым в 1946 году, когда  Николай Семёнович покидал Челябинскую область. По словам специалисток главного комитета по делам архивов Челябинской области, принятые на государственное хранение документы имеют большую историческую ценность. Документов подобного уровня в ОГАЧО раньше не было. Личность Патоличева всегда вызывала и вызывает интерес исследователей и СМИ. В архиве в достаточной степени отложились документы о Патоличеве военного периода, есть стенограммы его выступлений, избирательные документы по выборам в Верховный Совет СССР, фотографии.  Изданы его 2 книги «Испытание на зрелость», которая оканчивается 1946 годом, когда Патоличев ЦК партии вызывает в Москву, и «Совестью своей не поступись», изданная после смерти в 1995 году охватывает период с 1946 по 1957 год. Государственный деятель мечтал написать 3-ю книгу о работе на посту министра. Именно в это время ему удалось, как он считал, сделать больше для страны. Принятые документы раскрывают этот последний малоизвестный и наиболее значимый в масштабах страны период жизни и деятельности Николая Патоличева. В дальнейшем комплектование архива личными документами будет продолжено, с дочерью государственного деятеля Натальей Трубициной подписан договор о сотрудничестве.   Для справки: Учитывая особые заслуги государственного и политического деятеля Николая Патоличева, в целях увековечения его памяти, губернатор Челябинской области Борис Дубровский в 2015 году учредил премию его имени. Ей награждаются жители Южного Урала, достигшие значительных успехов в сфере государственного или муниципального управления. Премию вручают ежегодно к дате его рождения – 10 сентября. Выдвигают кандидатов на соискание премии организации независимо от форм их собственности, а также органы власти. Отбирает кандидатов специальная комиссия, возглавляет которую глава региона. Ежегодно премией Николая Патоличева награждают двух человек.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-gosudarstvennyy-arhiv-postupili-lichnye-dokumenty-nikolaya-patolicheva-40783

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Обратите внимание, что комментарии проходят предварительную модерацию. Мы не публикуем сообщения, содержащие мат, сниженную лексику и оскорбления (даже в случае замены букв точками, тире и любыми иными символами). Не допускаются сообщения, призывающие к межнациональной и социальной розни.
 
Представьтесь, пожалуйста:
 
b
i
u
s
|
left
center
right
|
emo
color
|
hide
quote
translit
Нажимая на кнопку ОТПРАВИТЬ, Я даю согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с политикой конфиденциальности.
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
Введите код:

Другие новости по теме:
добавить на Яндекс
Топ просмотров
» Кто должен заплатить 31 миллион рублей за «прошлогодний снег»?
» Повесившийся в гараже озерчанин сам рассказал о причинах суицида
» За коммунальные услуги потребители будут рассчитываться напрямую с поставщиками
» «Приморскому» — 15 лет!
» Шлагбаум и ныне там…
» НПРО «Урал» всё-таки будут банкротить
» Ради обеспечения своевременной оплаты за электроэнергию введут полное или частичное ограничение её потребления
Обсуждаемые новости
» Кто должен заплатить 31 миллион рублей за «прошлогодний снег»?
» Сороковские сороки, или СМИ нового формата
» Шлагбаум и ныне там…
» Округ приступает к разработке следующего этапа программы «Формирование комфортной городской среды»
» Опыт программы «Формирование комфортной городской среды» будет учтён в 2018-2022 годах
» В округе проводится модернизация дорожной инфраструктуры для безопасности пешеходов
» Завершающий аккорд лета…

Облако тегов
ДТП, ЖКХ, Качан, Кыштым, Новогорный, ОГИБДД, ПО Маяк, УВД, Челябинск, анонс, бюджет, выборы, депутаты, дети, капремонт, конкурс, концерт, коррупция, лук, молодежь, морковь, онлайн, перспективы, победы озерчан, полиция, праздник, преступление, прокуратура, служба спасения, соревнования, спасатели, спорт, суд, театр, театр драмы, театр кукол, фестиваль, футбол, хоккей, экология

Показать все теги