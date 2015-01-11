Губерния В государственный архив поступили личные документы Николая Патоличева В областной государственный архив Челябинской области поступили документы личного фонда государственного и партийного деятеля, в годы войны первого секретаря Челябинского обкома партии, министра внешней торговли СССР, одного из 2-х кавалеров 11 орденов Ленина, дважды Героя Социалистического Труда Николая Семёновича Патоличева, сообщает пресс-служба учреждения. В августе дочь известного государственного деятеля Николая Патоличева Наталья Трубицина (Патоличева) передала на государственное хранение в ОГАЧО личные документы своего отца. Более 50% из всего комплекса документов – фотографии отличного качества, в основном, чёрно-белые, есть и цветные. Хронологические рамки фотодокументов-1960-е -1980-е годы, когда Николай Патоличев возглавлял министерство внешней торговли СССР. Фотографии расположены в 3 больших альбомах. Все альбомы, по словам дочери, Патоличев оформлял на пенсии (с 1985 по 1989 год). В альбомах представлены фотографии официальных визитов в различные страны мира, подписание договоров о сотрудничестве в сфере торговли, официальные приёмы иностранных делегаций, встречи, посещение международных торговых выставок, в том числе и в Москве, праздники и поздравления высших лиц государства в связи с юбилеями и награждением. Более 20 фото с Леонидом Брежневым, в том числе на отдыхе, в самолёте. В больших альбомах, оформленных Николаем Патоличевым, приклеены поздравительные телеграммы: открытки с праздниками и поздравления в связи с присвоением ему звания Героя Социалистического Труда: Брежнева, Косыгина, Гречко, Гришина, Байбакова, Сергея Михалкова, Людмилы Татьяничевой, Анатолия Карпова и д.р. Все поздравления неофициальные и с автографами. В альбомах есть фото сенаторов США, президентов многих стран, министров, известных лиц Южного Урала. Отдельные небольшие альбомы посвящены УралАЗу, 43-й танковой бригаде. Внутри альбомов вложены интересные документы: состав команд, буклеты, билет на чемпионат мира по хоккею (1973 год); приглашения с супругой на торжественные обеды, ужины и завтраки в Кремль и посольства по случаю прибытия глав иностранных государств, в приглашениях указаны меню. Также имеются карандашные рисунки Патоличева (художник неизвестен), предвыборные плакаты (1974), стихи ветеранов о Патоличеве, официальные документы о награждении вьетнамским орденом «Дружба» «За национальное спасение от агрессии США». Имеется фотография Патоличева у гроба Сталина. Небольшое количество фотографий 1920-30-х годов, среди них имеется фотографии большевиков из Варны, очевидно для книги «Испытание на зрелость», для текста о варненском периоде жизни Николая Патоличева. В Варну он был отправлен комсомолом для организации колхозов в 1920-х годах. Среди переданных документов особое место занимают удостоверения, 2 из них с личной подписью Иосифа Сталина: удостоверение члена ЦК ВКП(б) 1941 года, удостоверение заместителя председателя совета по делам колхозов при правительстве СССР, 22 октября 1946 года. Удостоверение члена ЦК КПСС от 1971 года подписано Брежневым. Приняты на государственное хранение письма Патоличеву от ветеранов партии и комсомола, от Андроникова, Зорина, Гинзбурга, Микояна, Шелепина, Мальцева (в конце письма Мальцев пишет: «Прошу прислать пару килограммов доброго чая»), Колоса, Ворошилова, Жукова, Шагинян. Среди них есть письмо Петру Сумину в ответ на его приглашение посетить Челябинск в связи с 250- летием города. Письмо датировано 11 сентября 1986 года, подлинник с подписью. Среди переданных документов имеются подборки вырезок из иностранных газет с информацией о визитах министра внешней торговли в различные страны, из газет «Правда» и «Труд», журнала «Иностранная литература» с информацией о внешнеполитической обстановке. Всё с пометками Патоличева. Здесь же рукописные извлечения из статей. Номер газеты «Труд» за 19 января 1972 года с обширным интервью с Патоличевым, министром внешней торговли СССР. Машинописные документы (частично есть рукописные): тексты выступлений о состоянии хозяйства Белоруссии, об идеологической работе в партийных организациях, о подвиге в Великой Отечественной войне. Есть текст выступления Патоличева на Челябинском телевидении в связи с выходом в свет его книги «Испытание на зрелость». В архив переданы личные предметы министра: портфель, карандаши, очки, коллекция минералов сырьевой базы Южного Урала, подаренная Николаю Патоличеву Григорием Носовым в 1946 году, когда Николай Семёнович покидал Челябинскую область. По словам специалисток главного комитета по делам архивов Челябинской области, принятые на государственное хранение документы имеют большую историческую ценность. Документов подобного уровня в ОГАЧО раньше не было. Личность Патоличева всегда вызывала и вызывает интерес исследователей и СМИ. В архиве в достаточной степени отложились документы о Патоличеве военного периода, есть стенограммы его выступлений, избирательные документы по выборам в Верховный Совет СССР, фотографии. Изданы его 2 книги «Испытание на зрелость», которая оканчивается 1946 годом, когда Патоличев ЦК партии вызывает в Москву, и «Совестью своей не поступись», изданная после смерти в 1995 году охватывает период с 1946 по 1957 год. Государственный деятель мечтал написать 3-ю книгу о работе на посту министра. Именно в это время ему удалось, как он считал, сделать больше для страны. Принятые документы раскрывают этот последний малоизвестный и наиболее значимый в масштабах страны период жизни и деятельности Николая Патоличева. В дальнейшем комплектование архива личными документами будет продолжено, с дочерью государственного деятеля Натальей Трубициной подписан договор о сотрудничестве. Для справки: Учитывая особые заслуги государственного и политического деятеля Николая Патоличева, в целях увековечения его памяти, губернатор Челябинской области Борис Дубровский в 2015 году учредил премию его имени. Ей награждаются жители Южного Урала, достигшие значительных успехов в сфере государственного или муниципального управления. Премию вручают ежегодно к дате его рождения – 10 сентября. Выдвигают кандидатов на соискание премии организации независимо от форм их собственности, а также органы власти. Отбирает кандидатов специальная комиссия, возглавляет которую глава региона. Ежегодно премией Николая Патоличева награждают двух человек. Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-gosudarstvennyy-arhiv-postupili-lichnye-dokumenty-nikolaya-patolicheva-40783 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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