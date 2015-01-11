Озерский лицей вошёл в рейтинг лучших школ России

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) в четвертый раз подготовило рейтинг 200 лучших школ России. Цель рейтинга – определить, какие школы готовят наибольшее количество студентов для лучших ВУЗов России. В рейтинг вошёл озерский лицей №39, опередив образовательные учреждения Казани, Томска, Красноярска, Магнитогорска, Екатеринбурга и ряд московских лицеев и школ, занимающих в данном списке лидирующие позиции.

В отличие от существующих на сегодняшний день рейтингов школ, рейтинг RAEX («Эксперт РА») оценивает не результаты участия учащихся в олимпиадах и средний балл ЕГЭ, а успешность поступления выпускников школ в ведущие российские ВУЗы. Список лучших школ составлен рейтинговый агентством РАЭКС-Аналитика по данным поступлений выпускников в 20 лучших вузов России. Исследование проводилось на основании эксклюзивных данных, которые вузы предоставили рейтинговому агентству. В общей сложности эксперты исследовали информацию о 93 тысячах выпускников из 12 тысяч российских школ.

Как сказано в отчёте, опубликованном на сайте raexpert.ru, наибольшее количество студентов для лучших вузов обеспечивают школы, функционирующие при университетах. Связь с университетами часто выражается в совместном открытии специализированных классов, программа обучения в которых формируется при непосредственном участии ВУЗа-партнёра и адаптируется под требования университета к уровню подготовки абитуриентов.

Школы столичного региона традиционно доминируют в рейтинге. В этом году 109 школ из 200 представляют Москву и Московскую область (в прошлом году – 101). Преобладание столичных школ вполне объяснимо, поскольку именно в Москве наиболее высока концентрация ведущих вузов (11 из 20-ти вузов, рассматриваемых в исследовании, расположены в столичном регионе). Также обращает на себя внимание тот факт, что больше половины мест в первой двадцатке занимают школы с физико-математическим или естественнонаучным уклоном. Преимущество школ данной направленности в том, что выпускники таких школ могут применять свои знания для поступления не только на технические специальности, но и на экономические направления. Сегодня это особенно ценно, поскольку последние пользуются всё большей популярностью у абитуриентов (что неизменно фиксируется рейтингом вузов RAEX все последние годы).

Всего в рейтинг вошли школы из 33 субъектов Российской Федерации. Широко представлены Красноярский край (15 школ), Свердловская область (12 школ), Санкт-Петербург и Татарстан (по 10 школ), Новосибирская область (7 школ), Томская область – 4 школы.

В рейтинг попали три учебных заведения Челябинской области: физико-математический лицей № 31 из Челябинска (60-я строка), лицей № 39 из Озерска (107-я строка), многопрофильный лицей № 1 из Магнитогорска (166-ая строка).

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