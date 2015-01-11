Хунон вегетарианский (почти)

Реклама на сайте|Обратная связь Среда, 13 сентября, 20:43
Регистрация на сайте
Авторизация

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"

Александр Каюрин о готовности УК к отопительному сезону
+ Добавить Новость
Погода
Город Online
Город OnLine
Акция «Техника безопасности»
Здоровье
» ЦМСЧ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта
» Городской
» Пригородный
» Междугородний
Архив новостей

Показать/скрыть

Сентябрь 2017 (136)
Август 2017 (372)
Июль 2017 (252)
Июнь 2017 (327)
Май 2017 (242)
Апрель 2017 (261)
Студия визуальных решений «Ника»
| Авторские разделы » Алексей Козедубов

Хунон вегетарианский (почти)

Если меня спросить, «С каким овощем у тебя ассоциируется осень?», не задумываясь, скажу: «С тыквой». Без раздумий. Тыква для меня однозначно сентябрь. И сегодня я готовлю блюдо хунон с фаршем из тыквы.

Вообще хунон - блюдо распространенное в Средней Азии и Казахстане. Везде называется по-разному: хунон, ханум, жута нан, орама нан… Но суть одна: это паровой рулет с разнообразными начинками. В качестве фарша используется мясо, или картошка, или джусай или, собственно, тыква. Могут быть, и миксы этих продуктов. Я привык к названию хунон, какое часто используется в Узбекистане. Для него нам понадобится:

для теста:

  • мука – 500 г
  • яйцо – 1 шт.
  • вода ~ 250 г
  • соль - по вкусу

для фарша

  • тыква - 500 г
  • лук – 500 г
  • курдючное сало – 100 г
  • соль – по вкусу
  • черный перец – по вкусу
  • растительное масло для смазки

Первым делом замесим тесто. Тут ничего сложного: мука, яйцо, соль и вода смешиваются, и тесто хорошо вымешивается. У меня на вымешивание ушло чуть больше десяти минут. С водой надо быть аккуратнее, поскольку мука бывает разная. Поэтому ориентироваться нужно на то, чтобы тесто получилось чуть круче, чем на пельмени. Удобнее всего сформировать из него нечто прямоугольное, хотя это не принципиально. Просто я так привык, и мне так удобнее. Замесив тесто, отложим его минут на 40-50 отдохнуть.

 А сами приступим к начинке. Почистим овощи и будем их нарезать. Тыкву мелкими кубиками. Некоторые нетерпеливые кулинары используют современные кухонные девайсы, например, терку. Что ж, имеют право, но сам я сторонник того, чтобы нарезать вручную. Ей-богу, получается намного вкуснее.

 Лук тоже нарезаем мелким кубиком.

 Мелким кубиком же и курдючное сало. С ним лучше иметь дело с подмороженным: так легче резать.

 Теперь все это перчим и смешиваем. Пока не солим.

 Тесто, отстоявшееся положенное время, нужно еще раз хорошенько обмять и отложить еще минут на 20-30. А затем разделить на три примерно равные части.

 Берем одну часть и начинаем раскатывать из нее пласт. Катать нужно добросовестно, чтобы в итоге получился лист толщиной 1-1,5 мм.

 Теперь солим начинку (если посолить раньше, то овощи дадут сок) и смазываем получившийся лист растительным маслом. Выкладываем часть начинки и распределяем по всей площади листа. Слой начинки должен быть тонким. Сворачиваем получившуюся заготовку в довольно свободный рулет, прищипывая края. Рулет должен быть сантиметров 30-40 длиной. Поэтому, если получился коротким, аккуратными поступательными движениями ладоней растягиваем его.

Пока лепим первый рулет, поставим нижнюю кастрюлю мантоварки с водой на огонь. К тому времени, как мы слепим все три рулета, вода закипит. А мы хорошо смажем растительным маслом касканы (круги) мантоварки и уложим на них полуфабрикаты хунона.

 Как только вода закипела, ставим на кастрюлю верхнюю часть мантоварки с хуноном, закрываем и варим минут 35-40. Через положенное время можно подавать. Как? Обычно хунон выкладывают на ляган (большое блюдо), режут и угощаются.

Чаще всего его подают с катыком (кислым молоком), или обжаренными, а затем тушеными помидорами с луком, или просто поливают растопленным сливочным маслом. Я же сделал следующий соус: в 200 грамм сметаны добавил пучок порезанного укропа, посолил и добавил зубчик порубленного чеснока. Вкуснота!

Ключевые теги: тыква, лук, курдючное сало, мука, яйцо.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Обратите внимание, что комментарии проходят предварительную модерацию. Мы не публикуем сообщения, содержащие мат, сниженную лексику и оскорбления (даже в случае замены букв точками, тире и любыми иными символами). Не допускаются сообщения, призывающие к межнациональной и социальной розни.
 
Представьтесь, пожалуйста:
 
b
i
u
s
|
left
center
right
|
emo
color
|
hide
quote
translit
Нажимая на кнопку ОТПРАВИТЬ, Я даю согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с политикой конфиденциальности.
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
Введите код:

Другие новости по теме:
добавить на Яндекс
Топ просмотров
» Кто должен заплатить 31 миллион рублей за «прошлогодний снег»?
» Повесившийся в гараже озерчанин сам рассказал о причинах суицида
» За коммунальные услуги потребители будут рассчитываться напрямую с поставщиками
» «Приморскому» — 15 лет!
» Шлагбаум и ныне там…
» НПРО «Урал» всё-таки будут банкротить
» Ради обеспечения своевременной оплаты за электроэнергию введут полное или частичное ограничение её потребления
Обсуждаемые новости
» Кто должен заплатить 31 миллион рублей за «прошлогодний снег»?
» Сороковские сороки, или СМИ нового формата
» Шлагбаум и ныне там…
» Округ приступает к разработке следующего этапа программы «Формирование комфортной городской среды»
» Опыт программы «Формирование комфортной городской среды» будет учтён в 2018-2022 годах
» В округе проводится модернизация дорожной инфраструктуры для безопасности пешеходов
» Завершающий аккорд лета…

Облако тегов
ДТП, ЖКХ, Качан, Кыштым, Новогорный, ОГИБДД, ПО Маяк, УВД, Челябинск, анонс, бюджет, выборы, депутаты, дети, капремонт, конкурс, концерт, коррупция, лук, молодежь, морковь, онлайн, перспективы, победы озерчан, полиция, праздник, преступление, прокуратура, служба спасения, соревнования, спасатели, спорт, суд, театр, театр драмы, театр кукол, фестиваль, футбол, хоккей, экология

Показать все теги