Хунон вегетарианский (почти)

Если меня спросить, «С каким овощем у тебя ассоциируется осень?», не задумываясь, скажу: «С тыквой». Без раздумий. Тыква для меня однозначно сентябрь. И сегодня я готовлю блюдо хунон с фаршем из тыквы.

Вообще хунон - блюдо распространенное в Средней Азии и Казахстане. Везде называется по-разному: хунон, ханум, жута нан, орама нан… Но суть одна: это паровой рулет с разнообразными начинками. В качестве фарша используется мясо, или картошка, или джусай или, собственно, тыква. Могут быть, и миксы этих продуктов. Я привык к названию хунон, какое часто используется в Узбекистане. Для него нам понадобится:

для теста:

мука – 500 г

яйцо – 1 шт.

вода ~ 250 г

соль - по вкусу

для фарша

тыква - 500 г

лук – 500 г

курдючное сало – 100 г

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

растительное масло для смазки

Первым делом замесим тесто. Тут ничего сложного: мука, яйцо, соль и вода смешиваются, и тесто хорошо вымешивается. У меня на вымешивание ушло чуть больше десяти минут. С водой надо быть аккуратнее, поскольку мука бывает разная. Поэтому ориентироваться нужно на то, чтобы тесто получилось чуть круче, чем на пельмени. Удобнее всего сформировать из него нечто прямоугольное, хотя это не принципиально. Просто я так привык, и мне так удобнее. Замесив тесто, отложим его минут на 40-50 отдохнуть.

А сами приступим к начинке. Почистим овощи и будем их нарезать. Тыкву мелкими кубиками. Некоторые нетерпеливые кулинары используют современные кухонные девайсы, например, терку. Что ж, имеют право, но сам я сторонник того, чтобы нарезать вручную. Ей-богу, получается намного вкуснее.

Лук тоже нарезаем мелким кубиком.

Мелким кубиком же и курдючное сало. С ним лучше иметь дело с подмороженным: так легче резать.

Теперь все это перчим и смешиваем. Пока не солим.

Тесто, отстоявшееся положенное время, нужно еще раз хорошенько обмять и отложить еще минут на 20-30. А затем разделить на три примерно равные части.

Берем одну часть и начинаем раскатывать из нее пласт. Катать нужно добросовестно, чтобы в итоге получился лист толщиной 1-1,5 мм.

Теперь солим начинку (если посолить раньше, то овощи дадут сок) и смазываем получившийся лист растительным маслом. Выкладываем часть начинки и распределяем по всей площади листа. Слой начинки должен быть тонким. Сворачиваем получившуюся заготовку в довольно свободный рулет, прищипывая края. Рулет должен быть сантиметров 30-40 длиной. Поэтому, если получился коротким, аккуратными поступательными движениями ладоней растягиваем его.

Пока лепим первый рулет, поставим нижнюю кастрюлю мантоварки с водой на огонь. К тому времени, как мы слепим все три рулета, вода закипит. А мы хорошо смажем растительным маслом касканы (круги) мантоварки и уложим на них полуфабрикаты хунона.

Как только вода закипела, ставим на кастрюлю верхнюю часть мантоварки с хуноном, закрываем и варим минут 35-40. Через положенное время можно подавать. Как? Обычно хунон выкладывают на ляган (большое блюдо), режут и угощаются.

Чаще всего его подают с катыком (кислым молоком), или обжаренными, а затем тушеными помидорами с луком, или просто поливают растопленным сливочным маслом. Я же сделал следующий соус: в 200 грамм сметаны добавил пучок порезанного укропа, посолил и добавил зубчик порубленного чеснока. Вкуснота!