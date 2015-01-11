Вор и грабитель задержаны «по горячим» следам

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 258 происшествий, возбуждено 24 уголовных дела, раскрыто 14.

4 сентября сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по «горячим» следам задержали подозреваемого в совершении открытого хищения денежных средств в сумме 3700 рублей из кассы отдела «Дамское счастье» в магазине «Русь». В отношении задержанного, 1991 года рождения, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Грабеж).

5 сентября в полицию обратилась жительница Озерска с заявлением по факту хищения имущества из садового домика, расположенного в садоводческом товариществе № 12. Ущерб от кражи составил 23700 рублей. По «горячим» следам оперативники задержали подозреваемого, им оказался житель Озерска, 1977 года рождения. По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

В этот же день наряд патрульно-постовой службы полиции в подъезде одного из домов по ул. Октябрьская выявили молодого человека, 1990 года рождения, у которого при наружном осмотре был обнаружен сверток с веществом растительного происхождения. Изъятое вещество направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

5 сентября в полицию обратилось несколько жителей Озерска с сообщением, что к ним на телефоны звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками полиции и сообщали, что их родственники при задержании, оказав сопротивление, повредили служебные рации. Мошенники предлагали компенсировать стоимость рации. Проявив бдительность и внимательность, граждане не стали переводить деньги аферистам.

Уважаемые граждане!

Чаще всего в сети телефонных мошенников попадаются пожилые или доверчивые люди. При этом каждый человек может стать жертвой мошенничества, если не будет следовать простым правилам безопасности.

Первое и самое главное правило — прервать разговор и перезвонить тому, о ком идёт речь. Если телефон отключён, постарайтесь связаться с его коллегами, друзьями и родственниками для уточнения информации.

Следует понимать: если незнакомый человек звонит Вам и требует привезти на некий адрес денежную сумму – это мошенник!

Если вы разговариваете якобы с представителем правоохранительных органов, спросите, из какого он отделения полиции. После звонка следует набрать «02», узнать номер дежурной части данного отделения и поинтересоваться, действительно ли родственник или знакомый доставлен туда.

Приглашаем на службу в полицию!

Озерская полиция приглашает на службу молодых людей в возрасте до 35 лет, годных по состоянию здоровья, имеющих среднее образование, на должности рядового и младшего начальствующего состава.

Сотрудникам полиции гарантированы достойная зарплата, социальные гарантии и льготы, как сотрудникам, так и членам их семей.

По вопросам трудоустройства в полицию можно обратиться по адресу: пр. Ленина, 43, каб. 57, тел. 2-59-12, код города - 35130.

Возможно трудоустройство иногородних.

Электронное МВД

Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на портале Госуслуг ( http://www.gosuslugi.ru/ ), вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.

Перечень государственных услуг, оказываемых МВД в электронном виде: https://www.gosuslugi.ru/pgu/stateStructure/10000001197.html#!_services

Внимание!

Если Вы столкнулись с фактами нарушений своих прав со стороны сотрудников полиции, злоупотребления и превышения ими должностных полномочий, а также в случае отказа в приеме, оформлении и регистрации заявления, сообщения о преступлениях и происшествиях просим незамедлительно проинформировать об этом по «телефону доверия», который работает в круглосуточном режиме:

телефон «горячей линии МВД» - 8(351)2688594.

И еще из полицейской статистики:

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 13 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 31 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 19 выездов.

Было составлено 308 административных протоколов, в том числе:

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 22 протокола;

- за появление в состоянии опьянения в общественных местах – 3 протокола;

- за мелкое хулиганство – 12 протоколов.

Осуществлено 8 выездов кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотр места происшествия.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск