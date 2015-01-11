Озерчанка, пострадавшая в аварии с поездом, не транспортабельна

Женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации Нижневартовска.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области. 55-летнюю жительницу Озерска Татьяну Лафину не будут переводить на лечение в Челябинск в ближайшее время.

— Все необходимые медицинские мероприятия выполняются в условиях Нижневартовской окружной больницы. Пациентка находится в крайне тяжелом состоянии, — сообщили в пресс-службе областного минздрава. — Татьяна Лафина на сегодняшний момент не может быть перевезена в Челябинск.

Однако, врачи Челябинской областной больницы в любой момент готовы принять, пострадавшую в столкновении поезда и грузовика.

Напомним, что жуткая авария произошла в субботу, 9 сентября. Пассажирский поезд №346 «Адлер — Нижневартовск» столкнулся с грузовым автомобилем КАМАЗ на железнодорожном переезде. Больше всего пострадали пассажиры вагона №5. В этом вагоне ехала 55-летняя Татьяна Лафина.

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