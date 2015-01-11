Озерчане просят установить светофор на одном из самых аварийных перекрёстков

Перекрёсток Блюхера-Колыванова многие предпочитают объезжать стороной.

Огромный поток машин и пешеходов регулируется только дорожными знаками. Водители уверены: здесь срочно нужен светофор. 8 часов утра и 17 вечера — самое загруженное время для этого перекрёстка. В часы пик, по нашим подсчётам, здесь проезжают порядка

60 автомобилей в минуту. Те, кому надо повернуть с Колыванова налево, вынуждены стоять по несколько минут, пропуская несущиеся

мимо «Цветочного» машины. Ещё сложнее тем, кто хочет проехать с Колыванова в сторону Ленина: им приходится пропускать машины

вообще со всех сторон. Нередко на перекрестке собираются пробки из пары десятков машин.

Пешеходам перейти здесь дорогу трудно: ни светофоров, ни обозначенных пешеходных переходов здесь нет. Для Озёрска — коллапс.

— И я, и мои друзья предпочитаем вообще здесь не ездить, — рассказывает водитель с 12-летним стажем Галина. — Поворот налево

сам по себе является сложным манёвром, а тут его выполнить просто нереально: пока пропускаешь с одной стороны, на тебя уже летит машина с другой, а с третьей идёт пешеход. Эта дорога ведет к городской администрации. Неужели власти не могут как-то разобраться

с проблемой?!

Озерчане поднимают тревогу в соцсетях: многим надоело проскакивать этот перекресток «на удачу». То, что проезд здесь не является безопасным, говорит и статистика: более десятка ДТП только за этот год! Виной всему — дорожные знаки, которых, по мнению водителей, недостаточно. Перекрёсток надо оборудовать светофорами и сделать пешеходные переходы, уверены многие, тем более рядом школа.

— В принципе, сделать светофор здесь возможно, я с этим предложением согласен, — рассуждает заместитель главы округа Иван Сбитнев. — Это связано с безопасностью дорожного движения, и такие вопросы мы вправе решить на соответствующей комиссии. Если у кого-то из горожан есть инициатива, её необходимо официально оформить и подать в комиссию. Совместно с представителями ГИБДД мы, безусловно, примем какое-то решение по этому перекрёстку. Но, на мой взгляд, там недостаточно просто поставить светофор. Перекрёсток надо реконструировать, а как это сделать, мы решим комиссионно уже в этом квартале.

Примеры, когда власти сделали дороги безопаснее благодаря светофорам, в Озёрске есть. Достаточно вспомнить измененный режим

работы светофоров на нескольких городских перекрестках. Аварий там действительно стало меньше. Но пока автоинспекторы ведут борьбу за безопасность на основных дорогах, на Блю-хера-Колыванова продолжают происходить аварии. Не так давно из-за несоблюдения предписаний знаков на этом перекрестке произошло столкновение машин с переворотом одной из них. К счастью, обошлось без пострадавших.

Текст: Артем ШУВАРИН

Фото: Алексей ЛАЗАРЕВ

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