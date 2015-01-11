Челябинских пенсионеров учат бороться с финансовыми мошенниками

По приглашению регионального министерства социальных отношений челябинский филиал финансового университета при правительстве РФ принимает участие в V специализированной выставке «Золотой возраст 50+», сообщает пресс-служба вуза. «Нас пригласили не случайно – у нас уже есть опыт в консультировании пенсионеров, в повышении их финансовой и компьютерной грамотности, – отметил директор филиала финуниверситета Анатолий Якушев. – Ранее в рамках президентского гранта мы провели курс лекций и семинаров «Высшая школа для людей почтенного возраста». А с этого лета начали консультировать пенсионеров по предложению областного министерства социальных отношений, в рамках сотрудничества с районными комплексными центрами социального обслуживания населения Челябинска. Практика показала, что в непростое с экономической точки зрения время тема финансов вызывает у пожилых людей неподдельный интерес». Как уточнила замдиректора филиала по научной работе Ирина Кетова, в последнее время участились случаи различного финансового мошенничества (через телефонные звонки, смс- и e-mail-рассылки), в связи с чем тема финансовой осведомленности приобрела особую актуальность. С сегодняшнего дня по 15 сентября включительно, с 10 до 17 часов (в пятницу – до 16), в ТВК «Первое выставочное объединение» специалисты челябинского филиала финуниверситета объясняют пожилым людям, как предостеречь себя и близких от действий мошенников, отвечают на любые вопросы, связанные с денежной темой. Кроме того, преподаватели кафедры «Экономика и финансы» проводят лекции, посвященные финансовым рискам и финансовой безопасности. Подошедшие на консультации получают также раздаточные материалы, в том числе предоставленные Центральным Банком РФ.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/chelyabinskih-pensionerov-uchat-borotsya-s-finansovymi-moshennikami-40812