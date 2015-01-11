В августе этого года мне посчастливилось побывать во Всероссийском детском центре “Океан”, расположенном, как поется в его гимне, во Владивостоке, в бухте Емар!

Всё началось с того, что я узнал о конкурсе “Океанский медиапарад” и, решив принять участие, отправил туда свой сайт городского отряда юных инспекторов дорожного движения г.Озёрска. Из 400 конкурсантов были выбраны 84 лучших, и я оказался среди них!

До Владивостока я добирался на поезде в составе делегации Челябинской области около 6-ти суток!

За это время я со всеми познакомился, узнал о хобби и интересах ребят, а также подружился с нашими сопровождающими: Завалий Бэллой Александровной и Трушниковой Валентиной Ивановной.

Все шесть дней были наполнены томительным ожиданием и вопросами - каким будет "Океан" и медиапарад? Кто станет моим вожатым и в какой отряд я попаду? И, конечно, самое главное - когда мы наконец окажемся в "Океане"?! И вот этот день настал! Прямо с вокзала города Владивосток океанские автобусы умчали нас в страну детства!

Все ребята из моей делегации попали в разные дружины - всего их 5: "Бригантина", "Тигренок", "Китенок", "Эскадра" и дружина-флотилия "Парус". Я попал в "Бригантину", где и проходил медиапарад. Это огромный корпус белого цвета, полностью оправдывающий свое название. "Бригантина" и правда очень похожа на корабль! А комнаты этой дружины называются кубриками. И живут там по 6 человек.

Не зря "Океан" называется всероссийским детским центром - в моем первом отряде были ребята из разных уголков не только нашей страны, но и всего мира! А что самое интересное, попал я в отряд к своему вожатому с прошлой смены - Дугару.

Наш отряд был медиахолдингом с запоминающимся названием "МедиаКомар". Мы должны были освещать самые захватывающие моменты океанской жизни. Я был SMM-редактором нашего сайта, что послужило прекрасной практикой.

А в конце трех увлекательных и наполненных работой недель смены были подведены итоги работы медиахолдингов. Стараниями нашего отряда "МедиаКомар" занял 2 место!

Возвращаясь домой мы делились своими впечатлениями о смене , пели туристические, океанские и военные песни.

Никита Естишин, ученик 10 “А” класса МБОУ СОШ № 38 города Озёрска

Фото со страницы Вконтакте