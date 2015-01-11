Заканчивается прием заявок на всероссийский конкурс фотографий

25 сентября завершается отборочный этап всероссийского интернет-конкурса фотографий «Экологические места России». В нем могут принять участие все желающие, сообщает министерство образования. Фотоконкурс «Экологические места России» приурочен к Году экологии в России. В финал пройдут около 100 участников, среди которых выберут победителя. Лучшие работы будут представлены на специальной выставке, а их авторы получат дипломы и ценные призы. Конкурс проводится по двум номинациям во всех возрастных категориях – «Требуется помощь!» и «Экологические места России». Чтобы стать участником, необходимо сделать фотографию на одну из предложенных тематик: заповедные уголки родного края; охраняемые и исчезающие растения и животные; экологические мероприятия, в которых участвовал фотограф; природные памятники; любимые природные места; места, требующие скорейшей экологической помощи. Также организаторы просят нанести на изображение координаты местоположения, запечатленного на фотографии, для наиболее полного понимания. Помимо этого, можно добавить описание, где будет рассказано, что изображено на фото, почему выбрано именно это место и отношение автора. «Мы хотим обратить внимание всех неравнодушных граждан нашей страны к экологическим проблемам посредством участия в фотоконкурсе. Таким образом, многие соотечественники познакомятся с новыми для них объектами, памятниками, заповедными местами России. Мы также предлагаем фотографировать территории, нуждающиеся в безотлагательной помощи, чтобы привлечь к ним наибольшее внимание», – отмечают организаторы.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/zakanchivaetsya-priem-zayavok-na-vserossiyskiy-konkurs-fotografiy-40840