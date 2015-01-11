Южноуральцев приглашают на закрытие фестиваля уличного искусства «30 граней тебя»

В выходные – 16 и 17 сентября жителей и гостей Челябинска приглашают на закрытие фестиваля уличного искусства «30 граней тебя». Для южноуральцев пройдут мастер-классы, выступления диджеев и танцевальные баттлы, сообщают организаторы. Фестиваль уличного искусства «30 граней тебя» проходит на площади Ярославского. Сейчас на выставке можно увидеть 15 работ московских художников и 15 работ местных авторов, посвященных граням личности человека. В фестивале принимают участие хорошо знакомые в Челябинске художники: Marker, Батис, Эрвин Чалков,Denis Danger, Nick 01 One, Malyar, Рина Кулакова, Sonar, Александр Симоненко, Hey Hey, Евгений Диксон, Виталий Broks и Леонид Гришанов. Посетители выставки смогут не только увидеть работы, но и узнать, какой замысел вложили художники в свои полотна. Для этого необходимо позвонить по номеру, указанному рядом с работой. Для абонентов Tele2 работает номер – 524 (звонок бесплатный). В выходные дни на площадке работают фотографы Tele2. Каждый посетитель сможет забрать на память свои профессиональные фотографии в тот же день. Для этого команда фотографов сразу же загружает фото на сайт tele2people.ru. Сайт распознает лица и по селфи гостя находит среди всех фотографий именно его снимки. Серию профессиональных фото можно тут же скачать на смартфон. Узнать о программе фестиваля можно в официальной группе «30 граней тебя» Tele2 Челябинск. Программа фестиваля: 16 сентября 12.00–20.00 работа выставки 12.00–20.00 DJ’s Shaika Ninja 17 сентября 12.00–20.00 работа выставки 13.00–18.00 мастер-классы и соревнования от лонгборд-школы «ДоскиВДело» 12.00–20.00 DJ’s Shaika Ninja 14.00–18.00 баттлы Tele2 Dance Fight и мастер-классы от академии хип-хоп культуры BROOKLYN

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/yuzhnouralcev-priglashayut-na-zakrytie-festivalya-ulichnogo-iskusstva-30-graney-tebya-40839