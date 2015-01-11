Премию Шнобеля вручили за исследование агрегатного состояния котов и борьбы с храпом

В Гарварде подвели итоги ставшей уже традиционной премии Шнобеля. В этом году главным призом стала человеческая голова с вопросительным знаком над ней. Досталась она ученым, осознавшим, почему у старых людей большие уши (уши растут всю жизнь), как не расплескать кофе (нужно нести его в винном стакане и двигаться задом наперед), как повлиять на развивающийся плод с помощью музыки (слышать ее младенец во чреве должен не снаружи, а прямо из влагалища), и доказавшим, что кошки на самом деле вода.



Премия мира была присуждена многонациональной команде исследователей за работу «Игра на диджериду как альтернативный способ лечения синдрома обструктивного апноэ во сне». Согласно результатам труда, игра на традиционном музыкальном инструменте австралийских аборигенов позволяет справиться с храпом и прерыванием дыхания во время сна. — информирует RT.

Список лауреатов:

1. Франция — «О реологии кошек»;

2. Южная Корея — «Как лучше нести кофе»;

3. Австралия — «Связь между успехом в азартных играх и объятиям с крокодилом»;

4. Великобритания — «Почему у старых людей большие уши»;

5. Франция — «Какие участки мозга отвечают за отвращение к сыру»;

6. Бразилия — «Человеческая ДНК в фекалиях мохноногого вампира (летучая мышь)»;

7. Япония — «Зачем самкам пещерных насекомых пенисы, а самцам — вагины»;

8. Испания — «Реакция плода на музыку»;

9. Италия — «Отличают ли близнецы друг друга на фото»;

10. «Игра на диджериду как альтернативный способ лечения синдрома обструктивного апноэ во сне».

Напомним, что Шнобелевская премия — это шутливая награда за достижения в науке, на которые в серьезном обществе не обратят внимание. Многие ее лауреаты на самом деле добились больших высот в научной сфере, получив также и Нобелевские премии за свои открытия.

Источник: https://www.1obl.ru/news/nauka/premiya-shnobelya/