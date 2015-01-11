В учебных заведениях Челябинска возрождают уроки автодела

В Челябинске стартовал пилотный проект по обучению старшеклассников безопасному вождению. В трех учебных заведениях уже сформированы "автоклассы", ученики которых вместе с аттестатами получат водительские удостоверения. Еще более 30 школ готовят заявки на участие в программе.

По сути ничего нового в Челябинске не придумали. Родители нынешних выпускников хорошо помнят, как в школьные годы в учебных комбинатах осваивали рабочие профессии: автодело, токарное ремесло, штукатурно-малярные работы. А по окончании школы даже получали первый профессиональный разряд.

Сегодня "профобучение" возрождается в новых формах, и доплачивать за него предлагают самим родителям. К примеру, водительские курсы в школах Челябинска обойдутся в 25 тысяч рублей, которые, к счастью, можно платить в рассрочку.

- Мы подготовили несколько образовательных программ в зависимости от категории водительских прав и сроков обучения, чтобы школы могли выбрать наиболее удобную, - сообщил руководитель одной из челябинских автошкол Владимир Котров. - Теорию старшеклассники смогут изучать прямо за партами. А для занятий на тренажерах и автодроме мы готовы забирать их из школы и доставлять обратно на своем транспорте. Решили работать по принципу "все включено" с гарантированной выдачей водительских удостоверений по окончании курсов.

Резоны автошколы очевидны. По словам Котрова, ее пропускная способность с учетом автоматизированного автодрома превышает 20 тысяч человек в год, а желающих получить водительские права не набирается и 15 тысяч. Доходами от участия в проекте предприятие готово на основе сетевых договоров поделиться со школами, которые, в свою очередь, смогут расширить спектр профессиональной подготовки своих выпускников.

Сами старшеклассники получают возможность пройти обучение и сдать так называемый "внутренний" экзамен на водительские права непосредственно в рамках школьной программы. И только финансовую сторону вопроса оставили родителям. Соответственно, им и решать, воспользоваться ли новой образовательной услугой.

В Министерстве образования и науки Челябинской области инициативу профессиональной подготовки водителей на базе образовательных учреждений уже поддержали. Но отметили, что каждая школа вправе самостоятельно принимать решение о ее включении в проект.

- Мы выбрали полуторагодовой курс обучения из 196 учебных часов, включив в него изучение устройства и техобслуживание автомобилей, - сообщила "РГ" директор челябинской школы N 6 Галина Ахметова. - На него уже записалось больше половины десятиклассников.

В Челябинской гимназии N 10 выбрали девятимесячный курс обучения, рассчитанный на одиннадцатиклассников. Там совместят выдачу аттестатов и водительских прав. Тем более что многие выпускники на школьный бал, по словам директора Инны Осиповой, уже приезжают на своих машинах.

По закону посещать занятия в автошколах сегодня разрешено с 16 лет, сдавать экзамены на права - с 17. А садиться за руль - с 18. Так что никаких противоречий обучению школьников в ГИБДД не видят. Зато автоэксперты высказывают опасения, как бы массовый выпуск "неоперившихся" водителей не привел к росту аварийности на дорогах.

- Число молодых людей за рулем и без того год от года растет, - не согласен начальник отдела технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы ГИБДД Челябинской области Андрей Шабанов. - Поэтому будет только лучше, если навыкам вождения и ответственному поведению на дорогах их начнут обучать централизованно, начиная со школьной скамьи. Мы бы вообще предложили включить изучение ПДД в программу начальной школы, когда каждое слово учителя звучит для ребенка особенно веско.

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