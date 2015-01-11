Выходные в Челябинской области будут жаркими

Предстоящие выходные на Южном Урале будут жаркими – синоптики прогнозируют плюс 27 градусов и отсутствие осадков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Днем 16 сентября воздух в Челябинской области прогреется до 22-27 градусов, в северных районах ожидается 19-24 градусов тепла. Ветер западный и юго-западный с отдельными порывами до 18 метров в секунду. В воскресенье, 17 сентября, на Южном Урале немного похолодает: температура днем составит плюс 16-21 градусов, порывы ветра стихнут до 14 метров в секунду. Осадки не ожидаются, сохранится переменная облачность.

В Челябинске днем 16 сентября прогнозируется 22-24 градуса тепла, переменная облачность без осадков и ветер до 13 метров в секунду. 17 сентября синоптики обещают плюс 17-19 градусов. Ночью 16 и 17 сентября в области и южноуральской столице сохранятся плюсовые температуры.

Напомним, что недавно в Челябинской области были зафиксированы заморозки, а в горных районах выпал снег.

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