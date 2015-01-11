Пора оплачивать имущественные налоги

В настоящее время на территории Челябинской области производится массовая рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц. Налогоплательщики-собственники движимого и недвижимого имущества обязаны уплатить имущественные налоги, исчисленные за 2016 год, в срок не позднее 1 декабря 2017 года.

На вопросы, интересующие налогоплательщиков, в студии Озёрск.ру ответил заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 3 по Челябинской области Тимур Анатольевич Лященко.

Кто платит имущественные налоги (транспортный, земельный налоги и налог на имущество физических лиц)?

Плательщиками налога на имущество физических лиц признаются физические лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения.

Плательщиками земельного налога являются физические лица, обладающие земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.

Плательщиками транспортного налога являются лица, на которых зарегистрированы транспортные средства.

Как быть, если транспортное средство продано, а налог приходит?

Как правило, причиной возникновения такой ситуации является то, что новый собственник транспортного средства не поставил автомобиль на регистрационный учет, т.е. не исполнил свою обязанность по постановке приобретенного автомобиля на государственный учет в установленный для этого срок. При продаже своего транспорта граждане заключают договор купли- продажи с передачей денежных средств и ошибочно полагают, что такая сделка является основанием для прекращения всех обязанностей по проданному автомобилю. Между тем согласно действующему законодательству, до постановки на учет покупателем транспортного средства в ГИБДД, все обязанности остаются за продавцом.

Что необходимо предпринять гражданам, получившим уведомление на уплату транспортного налога за проданный автомобиль?

Налогоплательщик должен обратиться в ГИБДД с заявлением о снятии с учета транспортного средства, приложив договор купли-продажи. При этом снятие с учета транспортного средства произойдет с момента обращения, а не с фактической даты продажи транспортного средства.

Как быть с налогом на имущество физических лиц? За 2016 год налог уже исчисляется от кадастровой стоимости или по-старому – от инвентаризационной?

В 2017 году Челябинская область пополнила ряды российских регионов, в которых налог на квартиру, гараж, комнату, жилой дом, машино-место, земельный участок с хозяйственными постройками и другое недвижимое имущество рассчитывается по новой формуле: вместо инвентаризационной стоимости учитывается кадастровая.

Изменились ли ставки по налогу на имущество?

Налог рассчитывается теперь по более низким ставкам. Раньше ее размер зависел от инвентаризационной стоимости: чем дороже имущество, тем выше ставка. На самое дорогое имущество, инвентаризационная стоимость которого превышала 1,5 млн рублей, ставка налога могла достигать 2%. А теперь для большинства объектов установлена предельная ставка 0,5%.

Сохранились ли льготы для налогоплательщиков?

Следует обратить внимание на то, что сохранился весь перечень льготников. Но льгота теперь предоставляется в отношении одного объекта недвижимости каждого вида. Например, раньше пенсионер полностью освобождался от уплаты налога на имущество физических лиц, сколько бы он не имел объектов недвижимого имущества. А теперь пенсионера освободят от уплаты налога за 1 квартиру, 1 гараж, 1 комнату, 1 жилой дом и так далее.

Как будет происходить увеличение налога?

Увеличение суммы налога после перехода на расчет с кадастровой стоимости произойдет не одномоментно. Оно распределяется на 5 лет: ежегодно к сумме налога будет добавляться по 20% от разницы между инвентаризационной стоимостью и кадастровой.

Еще один способ уменьшения налоговой нагрузки, ограничения ее роста — это вычеты. До 2016 года по налогу на имущество физических лиц вычетов в системе налогообложения не было. Понятие вычета применялось, например, при расчете налога на доходы физических лиц. Теперь законодатель ввел систему вычетов —необлагаемую часть в отношении квартир, комнат или дома.

Это значит, что в общей стоимости квартиры не учитывается стоимость 20 кв. метров, и налог на недвижимость считается с оставшейся площади. По комнате вычет составляет - 10 кв. метров, по жилому дому — 50.

Обращаем внимание, на то что в налоговом уведомлении может быть не учтен тот или иной объект недвижимости, который попадает в рамки вычета. (Например, физическое лицо имеет в собственности жилой дом общей площадью 45 кв.м. При исчислении налога на жилой дом вычет составляет – 50 кв.м. Следовательно, данному физическому лицу налог не будет исчислен).

Кто может не получить налоговое уведомление?

Налоговое уведомление не получат те физические лица, у которых общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом налогоплательщику - физическому лицу, составляет в отчетном году менее 100 рублей. Исключением является случай, когда в календарном году утрачивается возможность направления налоговым органом налогового уведомления (это происходит, если налог начислен за налоговые периоды 3-х летней давности). Например, в 2017 году налоговое уведомление с общей суммой налогов до 100 рублей будет направлено в случае, если в нем отражено исчисление (перерасчет) налогов за 2014 год.

Налогоплательщики, подключенные к личному кабинету для физических лиц, получат налоговое уведомление с квитанцией в электронном виде – оно отобразится в сервисе. Остальным уведомления будут направлены по почте в бумажном виде.

Уведомления будут рассылаться до середины октября. Если до конца октября граждане не получат квитанции на уплату налогов, предлагаем «проявить инициативу» и уточнить причину отсутствия документа.

Когда нужно уплатить налог на имущество и каковы последствия неуплаты?

Установлен единый срок уплаты налогов на имущество, земельного и транспортного – 1 декабря года, следующего за налоговым периодом. Уплатить имущественные налоги по обязательствам 2016 года нужно не позднее 1 декабря 2017 года.

В случае неуплаты налога будут начислены пени (1/300 от ставки рефинансирования ЦБ) за каждый день просрочки. При этом налоговый орган вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании налога за счет имущества должника, а также денежных средств – наличных или на банковских счетах.

Межрайонная ИФНС России №3 по Челябинской области выражает готовность к взаимному сотрудничеству с гражданами, являющихся плательщиками имущественных налогов.