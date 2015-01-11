В Озёрске прошел легкоатлетический кросс в зачет XI Спартакиады «Здоровье»

15 сентября 2017 года в ПКиО прошел легкоатлетический кросс в зачет XI Спартакиады «Здоровье». Участие приняли 47 ветеранов спорта и труда. Женщины бежали дистанцию 500 метров, а мужчины - 1000. Среди женщин: 45-54 года: 1 место – Морозова Элина (КФК «Авангард»), 2.38 2 место – Гречко Татьяна (КФК «Стрелец»), 2.49 3 место – Панькова Лариса (КФК «Восход»). 3.59 55-59 лет: 1 место – Савельева Елена (КФК «Восход»), 2.40 2 место – Умурзакова Лилия (клуб «Надежда»), 3.01 3 место – Бондаренко Валентина (КФК «Восход»). 5.37 60-69 лет: 1 место – Летягина Гульниса (КФК «Восход»), 2.31 2 место – Корнеева Наталья (КФК «Строитель»), 3.00 3 место – Панова Вера (клуб «Чайка»). 4.24 70-74 года: 1 место – Маслихина Светлана (КФК «Строитель»), 3.20 2 место – Комарова Л. (КФК «Комета»). 4.21 75 лет и старше: 1 место – Мухина Мария (КФК «Знамя»), 3.33 2 место – Шадрина Тамара (клуб «Чайка»), 4.15 3 место – Бадукина Надежда (КФК «Медик») 4.30 Среди мужчин: 55-59 лет: 1 место – Аллин Владимир (КФК «Авангард»), 3.53 2 место – Левдик Владимир (КФК «Авангард»), 3.59 3 место – Семенов Сергей (КФК «Энтузиаст»). 7.01 60-64года: 1 место – Турышев Александр (КФК «Авангард»), 3.29 2 место – Басилашвилли Василий (КФК «Строитель») 3.33 3 место – Губайдуллин Галимян (КФК «Комета») 3.49 65-74 года: 1 место – Корнеев Алексей (КФК «Строитель»), 4.18 2 место – Иванов Павел (КФК «Спутник»), 4.55 3 место – Кириллов Александр (КФК «Энтузиаст»). 4.58 75-79 лет: 1 место – Бойко Иван (КФК «Строитель»), 5.09 2 место – Люльков Владимир (КФК «Союз»), 8.27 80 лет и старше: 1 место – Свиридов Виктор (КФК «Локомотив»), 7.21 2 место – Серебряков Василий (клуб «Огонек»). 7.40

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