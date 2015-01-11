В Озёрске прошел легкоатлетический кросс в зачет XI Спартакиады «Здоровье»

15 сентября 2017 года в ПКиО прошел легкоатлетический кросс в зачет XI Спартакиады «Здоровье».
Участие приняли 47 ветеранов спорта и труда. Женщины бежали дистанцию 500 метров, а мужчины - 1000.
Среди женщин:
45-54 года:
1 место – Морозова Элина (КФК «Авангард»), 2.38
2 место – Гречко Татьяна (КФК «Стрелец»), 2.49
3 место – Панькова Лариса (КФК «Восход»). 3.59
55-59 лет:
1 место – Савельева Елена (КФК «Восход»), 2.40
2 место – Умурзакова Лилия (клуб «Надежда»), 3.01
3 место – Бондаренко Валентина (КФК «Восход»). 5.37
60-69 лет:
1 место – Летягина Гульниса (КФК «Восход»), 2.31
2 место – Корнеева Наталья (КФК «Строитель»), 3.00
3 место – Панова Вера (клуб «Чайка»). 4.24
70-74 года:
1 место – Маслихина Светлана (КФК «Строитель»), 3.20
2 место – Комарова Л. (КФК «Комета»). 4.21
75 лет и старше:
1 место – Мухина Мария (КФК «Знамя»), 3.33
2 место – Шадрина Тамара (клуб «Чайка»), 4.15
3 место – Бадукина Надежда (КФК «Медик») 4.30
Среди мужчин:
55-59 лет:
1 место – Аллин Владимир (КФК «Авангард»), 3.53
2 место – Левдик Владимир (КФК «Авангард»), 3.59
3 место – Семенов Сергей (КФК «Энтузиаст»). 7.01
60-64года:
1 место – Турышев Александр (КФК «Авангард»), 3.29
2 место – Басилашвилли Василий (КФК «Строитель») 3.33
3 место – Губайдуллин Галимян (КФК «Комета») 3.49
65-74 года:
1 место – Корнеев Алексей (КФК «Строитель»), 4.18
2 место – Иванов Павел (КФК «Спутник»), 4.55
3 место – Кириллов Александр (КФК «Энтузиаст»). 4.58
75-79 лет:
1 место – Бойко Иван (КФК «Строитель»), 5.09
2 место – Люльков Владимир (КФК «Союз»), 8.27
80 лет и старше:
1 место – Свиридов Виктор (КФК «Локомотив»), 7.21
2 место – Серебряков Василий (клуб «Огонек»). 7.40