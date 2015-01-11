Сотрудники УМВД уволены по отрицательным мотивам

В некоторых СМИ размещена информация о противоречиях в деятельности силовых структур Челябинской области, связанная с чрезвычайным происшествием с участием личного состава УМВД России по ЗАТО г. Озерск.

ГУ МВД России региона сообщает, что данная информация не имеет никаких оснований и не соответствует действительности.

Областной Главк МВД информирует: "По материалам службы собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области во взаимодействии со Следственным управлением Следственным комитетом Российской Федерации по Челябинской области в отношении бывших сотрудников УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело в связи с превышением служебных полномочий. Указанные сотрудники уволены по отрицательным мотивам, руководство УМВД будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности за ненадлежащую организацию деятельности подчиненных сотрудников."

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