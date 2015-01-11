Озерчанин отдал 160 тысяч, но мотоцикла не дождался

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 221 происшествие, возбуждено 17 уголовных дел, раскрыто 9.

11 сентября в полицию обратился мужчина, 1977 года рождения, с заявлением о совершении в отношении него мошенничества. В ходе проведения проверки сотрудники полиции установили, что потерпевший в конце августа в сети Интернет на сайте «Авито» нашел объявление по продаже мотоцикла. Связавшись якобы с покупателем, озерчанин перевел на счет афериста 160 000 рублей, после чего связь с мошенником прекратилась. Следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации. В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления.

13 сентября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по «горячим» следам задержали жителя Озерска, 1977 года рождения, по подозрению в совершении кражи имущества из садового домика в садовом товариществе «Росинка 1». Задержанный дал признательные показания, по факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Приглашаем на службу в полицию!

Озерская полиция приглашает на службу молодых людей в возрасте до 35 лет, годных по состоянию здоровья, имеющих среднее образование, на должности рядового и младшего начальствующего состава.

Сотрудникам полиции гарантированы достойная зарплата, социальные гарантии и льготы, как сотрудникам, так и членам их семей.

По вопросам трудоустройства в полицию можно обратиться по адресу: пр. Ленина, 43, каб. 57, тел. 2-59-12, код города - 35130.

Возможно трудоустройство иногородних.

Электронное МВД

Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на портале Госуслуг ( http://www.gosuslugi.ru/ ), вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.

Перечень государственных услуг, оказываемых МВД в электронном виде: https://www.gosuslugi.ru/pgu/stateStructure/10000001197.html#!_services

Внимание!

Если Вы столкнулись с фактами нарушений своих прав со стороны сотрудников полиции, злоупотребления и превышения ими должностных полномочий, а также в случае отказа в приеме, оформлении и регистрации заявления, сообщения о преступлениях и происшествиях просим незамедлительно проинформировать об этом по «телефону доверия», который работает в круглосуточном режиме:

телефон «горячей линии МВД» - 8(351)2688594.

И еще из полицейской статистики:

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 14 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 10 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 15 выездов.

Было составлено 273 административных протокола, в том числе:

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 31 протокол;

- за появление в состоянии опьянения в общественных местах – 5 протоколов;

- за мелкое хулиганство – 19 протоколов.

Осуществлено 4 выезда кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотр места происшествия, проведено 2 профилактических осмотра на выявление взрывчатых веществ.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск