Губерния Камерный театр начнет сезон с премьеры Первую премьеру нового сезона в Камерном театре Челябинска сыграют 21 сентября. Публика увидит спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина» по одноименной пьесе Михаила Хейфеца, сообщает министерство культуры. Поставить моно-пьесу Хейфеца в театре предложил режиссер Олег Хапов. Репетиции начались еще в конце прошлого сезона. «Меня зацепили два момента: рефлексия обычного маргинального среднего россиянина, и второй момент – эстетические переживания, связанные с жертвой невероятного жизненного пути, который судьба уготовила Пушкину. Я люблю такие истории, когда есть герой, вокруг которого вращается вселенная, вращается жизнь. Таким образом мы исследуем вопрос взаимодействия человека и окружающего мира», - рассказал постановщик Олег Хапов. Режиссер предлагает зрителю порассуждать на тему «я и Пушкин». Эта тема так или иначе коснулась каждого из нас, в том числе и Миши Питунина, главного героя пьесы, юного обитателя ленинградских коммуналок. С раннего детства у него не сложились отношения с Пушкиным. И воспитательница в детском саду, и учительница, подозревали его в нелюбви к светочу русской литературы. Про любовь к Пушкину даже девушки в самые неподходящие моменты свидания спрашивали. Но один вопрос засел в мозгу Петунина надолго, и многое в этом мозгу перевернул: «Можно ли было спасти Пушкина?» Странным образом жизнь героя вписалась в биографию великого поэта, наполнилась смыслом. И уже зритель начинает задаваться еще одним вопросом – а можно ли спасти самого Михаила Питутина в эти наступившие жестокие времена? Пьеса Хейфеца заслужила популярность у критиков и режиссеров давно, еще в 2012 году победила на авторитетном драматургическом конкурсе «Действующие лица», а в 2013-м получила Гран-при на «Конкурсе конкурсов» «Золотой маски». Изначально пьеса написана в жанре монолога. «У нас в спектакле работают несколько артистов, мы сделали некое переложение, благодаря чему часть текста, которого очень много, перешла в действие. Мы пытаемся воссоздать ту жизнь, которая представлена в пьесе, понять причинно-следственные связи, наложенные на историю страны. История начинается в 70-е, проходит через перестройку, бандитские 90-е, которые большинство из нас прекрасно помнит, как голодные, но счастливые, когда было столько надежд. Художественный вымысел соединяется с реальной жизнью, а зритель ассоциирует себя с героем», – отметил режиссер. Спектакль ставит перед зрителями вопросы: готовы ли мы противостоять реальности, отстаивать свои права, присуще ли нам самоуважение, достоинство, если внешний мир этому всячески противится? Источник: http://pravmin74.ru/novosti/kamernyy-teatr-nachnet-sezon-s-premery-40882 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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