Губерния Большой фестиваль Челябинской прозы состоится в рамках «Южноуральской книжной ярмарки»-2017 В Челябинске пройдет книжный фестиваль «Южноуральская книжная ярмарка»-2017, сообщает пресс-служба Челябинской областной универсальной научной библиотеки. 6-7 октября пройдет главное литературное событие года – «Южноуральская книжная ярмарка». В нем примут участие более 30 издательств, книжных магазинов и библиотек из Челябинска, Рязани, Екатеринбурга, Ульяновска и Самары. Столичные издательства представят крупные челябинские книжные магазины: «КнигаЛЭНД», «Книжный город» и «БиблиоГлобус». Ежегодной ярмарка стала с 2015 года, количество ее участников и посетителей растет. Огромную роль в этом играет и программа ярмарки. В этом году специальными гостями литературного праздника станут известные писатели и литературные критики из Москвы и Санкт-Петербурга. Всем поклонникам современной литературы организаторы рекомендуют посетить творческую встречу с Александром Снегиревым (г. Москва), российским писателем, лауреатом премий «Дебют», «Венец», «Русский Букер», финалистом национальной премии «Нацбест». Его роман «Вера», завоевавший в 2015 литературную премию «Русский Букер», можно будет приобрести с автографом автора. Любителям творчества одного из наиболее популярных и читаемых русских писателей будет посвящена Публичная лекция «Три круга прозы Сергея Довлатова», которую прочтет доктор филологических наук, профессор кафедры истории СПбГУ, лауреат премии журнала «Звезда», Гоголевской премии Игорь Сухих (г. Санкт-Петербург). Обсудить вопрос о противостоянии и главенстве интернета над книгой или книги над интернетом организаторы приглашают на дискуссионную площадку. Впервые она пройдет с участием литературного критика, главного редактора сетевого издания «Горький» Константина Мильчина (г. Москва), поэта и драматурга Дмитрия Данилова (г. Москва), писателя Александра Снегирева (г. Москва). Также среди хэдлайнеров – Александр Архангельский (г. Москва). Творческая встреча с писателем, литературным критиком, профессором факультета телекоммуникаций НИУ ВШЭ, автором и телеведущим программы «Тем временем» на канале «Культура» состоится во второй день ярмарки – 7 октября. Но на этом сюрпризы от организаторов не заканчиваются. Из Оренбурга приедет уникальная выставка «Мгновения войны в произведениях Юлиана Семенова». Она подготовлена культурным фондом Юлиана Семенова, до ярмарки экспозиция приедет в Оренбург, а после отправится в Астану. Экспозиция содержит материалы о том, как были написаны романы и сняты по ним легендарные фильмы «Майор Вихрь» и «17 мгновений весны». В рамках открытия выставки состоится презентация первой книги Юлиана Семенова «Дипломатический агент», которая была издана лишь в 2016 году Оренбургским книжным издательством. В Челябинске книгу представят впервые. «Чем еще будем удивлять, кроме столичных знаменитостей? Конечно, челябинской прозой, – комментирует программу фестиваля заместитель директора ЧОУНБ Наталья Соловьева. – Впервые по инициативе Марины Волковой, известного организатора и автора многих культурных проектов у нас в области, в рамках книжной ярмарки состоится большой фестиваль Челябинской прозы. Идея принадлежит ей, а мы решили поддержать такое начинание, чтобы продемонстрировать культурному сообществу города наличие и разнообразие челябинской прозы. Площадки БФЧП объединят прозаиков, родившихся в Челябинской области и тех, кто пишет о ней, о ее городах, событиях и людях». «Южноуральская книжная ярмарка»-2017 пройдет в Челябинске 6–7 октября в Челябинской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 60). На все мероприятия ведется регистрация в TimePad. Вход на ярмарку свободный. Источник: http://pravmin74.ru/novosti/bolshoy-festival-chelyabinskoy-prozy-sostoitsya-v-ramkah-yuzhnouralskoy-knizhnoy-yarmarki Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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