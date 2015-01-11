Завершается прием заявок на всероссийский конкурс общеобразовательных организаций

26 сентября заканчивается прием заявок на всероссийский конкурс общеобразовательных организаций на лучшую организацию работы с родителями, сообщает министерство образования. Победители будут выбраны в трех номинациях. В конкурсе могут принять участие любые общеобразовательные организации. «Конкурс призван повысить роль родителей в создании общественно-государственного управления образованием через распространение лучших практик, обеспечивающих взаимодействие образовательных организаций с семьей и социумом, а также усилению внимания гражданского общества к вопросам образования и воспитания», – отметили организаторы. Победители будут выбраны по трем номинациям: родители в системе управления; родители в учебно-воспитательном процессе; школа как центр родительского просвещения. Для участия необходимо в срок до 26 сентября предоставить на электронную почту [email protected]yandex.ru все необходимые материалы. С формой заявки и положением можно ознакомиться здесь. Авторы лучших работ будут награждены специальными дипломами, а также ценными призами. Все остальные получат сертификат участника. Добавим, конкурс проводится в рамках проекта федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/zavershaetsya-priem-zayavok-na-vserossiyskiy-konkurs-obshcheobrazovatelnyh-organizaciy-40878