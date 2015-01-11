Продолжается прием заявок на международный конкурс-фестиваль «Планета талантов»

Заявки принимаются до 5 октября. Победитель получит денежный приз в размере 100 тысяч рублей.

С 12 по 15 октября в Челябинске запланирован этап международного конкурса-фестиваля «Планета талантов». В нем могут принять участие как коллективы, так и отдельные исполнители, работающие в концертных организациях, театрах, на радио, телевидении, в кино; студенты музыкальных и театральных вузов, учащиеся начальных, средних и средне-специальных учебных заведений искусства и культуры, а также участники художественной самодеятельности.

Победители будут выбраны в следующих номинациях: вокал, хоровое пение, инструментальная музыка, хореография, театр моды, оригинальный и театральный жанр, художественное слово.

Оценивать выступления участников будут академики, профессора ведущих вузов Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска, заслуженные работники и ведущие эксперты в области культуры.

Прием заявок заканчивается за 7 дней (включительно) до начала конкурса-фестиваля. Поданные после окончания указанного срока заявки будут приняты при наличии свободных мест в данной номинации или попадут в лист ожидания, участников которого оргкомитет приглашает по мере появления свободных мест.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте.

Конкурс-фестиваль в Челябинской области проводится некоммерческой организацией «Планета талантов» при содействии регионального министерства образования и науки.

Для справки: проект «Планета талантов» существует более 10 лет и ежегодно проводится в различных городах России.

http://minobr74.eps74.ru