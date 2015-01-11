Директор УАТа вернул 20 миллионов в казну России

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области расследовалось уголовное дело в отношении директора МУП «Управление автомобильного транспорта», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента).

По данным следствия, в период 2014 - 2016 годов предприятием, являющемся налоговым агентом, не был перечислен в федеральный бюджет налог на доходы физических лиц с выплаченной заработной платы. Вместе со штрафными санкциями сумма неоплаченных организацией налогов составила более 20 млн. рублей.

Поскольку подозреваемый в полном объеме, то есть в сумме более 20 млн.рублей, возместил причиненный преступлением ущерб бюджетной системе Российской Федерации, следователем СК вынесено постановление о прекращении в отношении него уголовного преследования по основанию, предусмотренному ч.1 ст.28.1 УПК РФ (прекращение уголовного преследования по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности).

Следственное управление

СК России по Челябинской области