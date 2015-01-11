Конкурс на лучший проект «Люди будущего»

Программа «Лифт в будущее» Благотворительного фонда «Система» объявляет конкурс на лучший проект в системе дополнительного научно-технического образования детей и подростков «Люди будущего». Для поддержки и популяризации лучших практик дополнительного образования, направленных на выстраивание непрерывной образовательно-карьерной траектории школьников, мотивированных к изучению естественнонаучных и точных дисциплин учреждены гранты в размере до 500 тысяч рублей каждый.

В 2016 году 40 проектов организаций со всей России уже получили финансовую поддержку на реализацию проектов в области научно-технического творчества школьников. ИТ-программирование, цифровое производство, робототехника, моделирование, конструирование, популяризация точных наук – далеко не полный перечень поддержанных направлений деятельности.

В 2017 году к участию в Конкурсе приглашаются некоммерческие организации, включая государственные и муниципальные учреждения, зарегистрированные на территории РФ и реализующие проекты дополнительного научного и научно-технического образования для школьников 5-11 классов (не менее 80% целевой аудитории проекта, подаваемого на Конкурс). От одной организации на Конкурс может быть подана только одна заявка.

Отправить заявку на Конкурс через Личный кабинет необходимо до 30 сентября 2017 года включительно (прием заявок заканчивается в 23 часа 59 минут по московскому времени).

Конкурс проводится в двух номинациях:

«Экосистема партнерства» - поддержка действующих проектов дополнительного образования, направленных на формирование непрерывной образовательно-карьерной траектории школьников с привлечением широкого круга партнеров.

«Профессиональный старт» - поддержка новых проектов дополнительного образования, выполняющих важную образовательную и социальную функцию в регионе местоположения. Школьные учреждения, являющиеся школами-партнерами Программы «Учитель для России», реализуемой Благотворительным фондом поддержки и развития образования «Новый учитель», имеют преимущество при конкурсном отборе.

«Грантовый конкурс «Люди будущего» - одна из программ в рамках большой̆ стратегии АФК «Система» по подготовке инженерных специалистов для будущего технологического лидерства нашей страны», - отметила Президент БФ «Система» Елена Чернышкова. – «Мы считаем, что талантливым детям с раннего возраста необходимы интересные и эффективные образовательные программы, которые помогут вести их со ступени на ступень – от школьного аттестата до получения диплома молодого специалиста».

Участие в конкурсе дает возможность не только получить целевой грант на обновление инфраструктуры и улучшение образовательных программ организации, но и бесценный опыт квалифицированного профессионального общения с российскими и зарубежными коллегами и экспертами.

Более подробная информация на сайте https://teacher.lifttothefuture.ru/

Положение о всероссийском конкурсе проектов "Люди будущего"

http://gorono-ozersk.ru