Соревнования по мини-футболу в Озерске собрали 11 команд общеобразовательных организаций

19 сентября в Озерске состоялись соревнования муниципальной Спартакиады обучающихся по мини-футболу, которые стали заметным и ярким событием в спортивной жизни школьников округа.

Организатором турнира выступила Детско-юношеская спортивная школа.

Все игры турнира прошли на новой спортивной площадке МБОУ СОШ № 38.

В соревнованиях приняли участие одиннадцать команд обучающихся общеобразовательных организаций 7-8 классов.

Каждый матч состоял из 2-х таймов по 15 минут. За это время в сетках обоих ворот побывало немало мячей. Острые игровые моменты приводили в восторг зрителей, среди которых преобладали родители и одноклассники спортсменов. Игры продолжались в течение четырех дней и никого не оставили равнодушными.

В итоге определились победители. Ими стали команды:

1 место – МБОУ СОШ № 21

2 место – МБОУ СОШ № 33

3 место – МБОУ СОШ № 24

В номинациях отличились:

«Лучший нападающий» - Паладыч Влад, МБОУ СОШ № 21

«Лучший защитник» - Казанцев Павел, МБОУ СОШ № 33

«Лучший бомбардир» - Роднов Данил, МБОУ СОШ № 24

«Лучший вратарь» - Стасюк Антон, МБОУ СОШ № 22.

Командам победителям и призерам были вручены кубки, медали и грамоты, лучшим игрокам – памятные подарки.

ДЮСШ благодарит федерацию футбола г. Озерска за помощь в проведении соревнований, четкое и профессиональное судейство и предоставление призов для награждения победителей.

ДЮСШ благодарит МБОУ СОШ №38 за предоставленную возможность провести игры на новой спортивной площадке.

Маракушина Т.Б., заместитель директора МБУ ДО «ДЮСШ»

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