За телефонное «минирование» полагается наказание

Уважаемые озерчане!
Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:
В России продолжается волна телефонных «минирований». 19 сентября 2017 хулиганы атаковали Екатеринбург. В городе прошла эвакуация в ТЦ «Гринвич», здании администрации города. Кроме того, атакам телефонных «террористов» подверглись Волгоград, Москва и Мурманск.
Статья 207 УК РФ
«1. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» наказывается:
штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до восемнадцати месяцев;
обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов;
исправительные работы на срок от одного года до двух лет,
ограничение свободы на срок до трех лет;
принудительные работы на срок до трех лет;
арест на срок от трех до шести месяцев;
лишение свободы на срок до трех лет.
2. То же деяние, повлекшее причинение крупного ущерба либо наступление иных тяжких последствий,
наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет.";
"Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей.".
(Федеральный закон РФ от 5 мая 2014 г. N 98-ФЗ)
Елена Коробова, инструктор ГО