За телефонное «минирование» полагается наказание

Уважаемые озерчане!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

В России продолжается волна телефонных «минирований». 19 сентября 2017 хулиганы атаковали Екатеринбург. В городе прошла эвакуация в ТЦ «Гринвич», здании администрации города. Кроме того, атакам телефонных «террористов» подверглись Волгоград, Москва и Мурманск.

Статья 207 УК РФ

«1. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» наказывается:

штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до восемнадцати месяцев;

обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов;

исправительные работы на срок от одного года до двух лет,

ограничение свободы на срок до трех лет;

принудительные работы на срок до трех лет;

арест на срок от трех до шести месяцев;

лишение свободы на срок до трех лет.

2. То же деяние, повлекшее причинение крупного ущерба либо наступление иных тяжких последствий,

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет.";

"Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей.".

(Федеральный закон РФ от 5 мая 2014 г. N 98-ФЗ)

Елена Коробова, инструктор ГО