Объявлен конкурс на ежегодную стипендию губернатора Челябинской области для поддержки талантливой молодежи

Стартовал муниципальный этап отбора кандидатов на получение ежегодной стипендии губернатора Челябинской области для поддержки талантливой молодежи. Лучшие представители молодежи региона за активное участие в реализации государственной молодежной политики, социальных и благотворительных проектов, за работу в общественных детских и молодежных организациях могут получить денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей, сообщает министерство образования.

Кандидату на получение стипендии необходимо предоставить свое портфолио в органы местного самоуправления, отвечающие за реализацию государственной молодежной политики, а затем пройти отбор на муниципальном и областном этапах.

Каждый стипендиат получит сумму в 20 тысяч рублей, всего будут награждены 65 молодых людей.

«При оценке кандидатов будут учитываться наличие документов, подтверждающих участие в реализации социально значимых проектов, а также сертификаты победителя или призера мероприятий в области науки, культуры, спорта, профессионального мастерства и художественного творчества», – отметил заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский.

Подробности о стипендии можно узнать по телефону 8-9822896625 у начальника службы по делам молодежи Назарова Ильи.

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