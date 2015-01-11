Услуги ФСС на Южном Урале теперь можно получить онлайн

Челябинское региональное отделение Фонда социального страхования РФ оказывает южноуральцам 18 государственных услуг, в том числе: обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, обеспечение граждан льготных категорий санаторно-курортным лечением, назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Как правило, граждане по привычке предпочитают пользоваться получением услуг, лично посещая филиалы ведомства, вручную заполняя заявления, стоя в очередях. Для того, чтобы исключить все вышеперечисленные неудобства создан Единый портал государственных услуг: www.gosuslugi.ru. Заявление можно подать в любое удобное для заявителя время с рабочего или домашнего компьютера и даже смартфона. На Портале можно получить подробную информацию по необходимой услуге, о сроках рассмотрения заявлений, воспользоваться представленными шаблонами заполнения документов. И даже в случае, когда предоставление услуги требует личного присутствия, то прийти нужно будет в назначенные время и день, без очереди. Кроме того, заявитель автоматически получает уведомление на электронную почту на каждом этапе работы с заявлением. С полным перечнем услуг Челябинского отделения ФСС можно ознакомиться на сайте: www.r74.fss.ru. Там-же размещена пошаговая инструкция о регистрации на Едином портале государственных услуг.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/uslugi-fss-na-yuzhnom-urale-teper-mozhno-poluchit-onlayn-40928