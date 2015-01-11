Долгожданный ремонт начат и будет продолжен

Жители двух муниципальных общежитий, расположенных в поселке Новогорный, почувствовали заботу о себе: впервые за несколько десятилетий из местного бюджета были выделены средства на текущий ремонт помещений, находящихся в общем пользовании.

- Весной этого года вместе с руководителем МБУ «Соцсфера» Владимиром Зининым мы побывали в новогорновских общежитиях, и я убедился, что, с точки зрения пожарной безопасности и условий проживания, они не отвечают никаким требованиям, - прокомментировал ситуацию первый заместитель главы Озерского городского округа Иван Сбитнев, приехавший на этой неделе в Новогорный. - Поэтому при поддержке депутатов Фарита Хисамова и Сергея Орлова, представляющих в Собрании интересы поселка, были изысканы средства для ремонта. В первую очередь, в общежитиях мы обратили внимание на места общего пользования – коридоры. Был проведен конкурс по отбору подрядчика. Им стало ООО «СтройПлюс», которому был дан месяц на проведение работ и, к его чести, он не отклоняется от графика. Сейчас ремонт близок к завершению, уже видны изменения в лучшую сторону.

В ходе своей рабочей поездки Иван Сбитнев, Владимир Зинин и начальник управления ЖКХ администрации Наталья Левина осмотрели общежития и ответили на вопросы сопровождавших их журналистов.

Прежде всего СМИ поинтересовались объемом и качеством проводимых работ у балансодержателя общежитий – директора МБУ «Соцсфера» Владимира Зинина.

- Задание заказчика предусматривало приведение в нормальное состояние стен, потолка и полового покрытия (ранее оно представляло собой дощатую поверхность с крупными щелями, остатками плитки и рваного линолеума). Ремонт идет под нашим контролем: в одном здании он практически завершен, в другом - продолжается. Еженедельно «Соцсфера» проводит оперативки с участием подрядчика. Ход и качество работ нас устраивает, - отметил Владимир Викторович. – Более того, преобразования вызывают самые положительные отзывы у проживающих в общежитиях (где, по нашим данным, нашли приют порядка 30 семей, в них – 36 детей до 16 лет). Многие обитают здесь по 10-20 лет, искренне рады переменам и признаются, что теперь будут бережнее относится к своему общему дому.

Чтобы места общего пользования в общежитиях соответствовали тому времени, в котором мы живем, администрация округа намерена продолжить начатое в следующем году: реконструкции требуют туалеты и душевые, просит обновления фасад… Насколько это все реально?

Иван Сбитнев:

- Мы сделали первый шаг и намерены идти дальше: люди не должны чувствовать себя брошенными. Помимо ремонта туалета и душевых есть необходимость создать условия для отдыха и досуга во дворе общежитий: если нас поддержат жильцы, на их территории будут организованы детская и спортивная площадка за счет средств муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Озерском городском округе 2018-2022г.г.».

Специалисты администрации также договорились, что в ближайшее время состоится комиссионное обследование зданий на предмет их капитального ремонта.

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Фото Владимира Беляева