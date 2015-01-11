Озерские параспортсмены вновь пополнили копилку своих побед

Второй год сборная озерских спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата становится победителем общекомандного зачета на областной спартакиаде людей с ограниченными возможностями здоровья.

XV областная спартакиада проходила в Верхнеуральском районе. На соревнования съехались около трёхсот спортсменов со всей области. Торжественное открытие состоялось на стадионе «Олимпийский». Гостей и участников соревнований приветствовали: депутат Законодательного Собрания Челябинской области Вячеслав Евстигнеев, первый заместитель Министра по физической культуре и спорту Олег Мухаметзянов. В день проведения соревнований участники физкультурно-спортивного движения инвалидов были отмечены премиями Законодательного собрания Челябинской области. Командам предстояло проявить себя в легкоатлетических забегах и заездах для инвалидов-колясочников, в прыжках в длину, плавании, настольном теннисе и шашках.

Озерский городской округ представляли две команды: команда спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата и команда слабовидящих спортсменов. Наиболее удачно выступили спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях по плаванию мастер спорта Владимир Стебельский занял второе место, озерчанка Елена Васина заняла почётное третье место на дистанции 50 метров вольным стилем, а также Елена увезла в Озерск золотую медаль по настольному теннису. Серебряным призером в этом виде спорта стал начинающий спортсмен Александр Серков. Достойный результат Александр показал и в соревнованиях по бегу – он занял второе место в беге на 100 метров и третье место на дистанциях 200 и 800 метров. Спартак Гайсин завоевал две медали в соревнованиях по бегу: второе место на дистанциях 100 и 200 метров, первое на четырехсотметровке, также второй результат озерчанин показал в соревнованиях по теннису.

Три призовых места завоевал представитель команды слабовидящих Евгений Растригин. Евгений завоевал второе место в беге на стометровке, третье место на дистанции 200 метров и первое место по прыжкам в длину.

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