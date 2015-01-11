Ночью – заморозки, днем – дожди: челябинцев ждут непогожие выходные

В ближайшие выходные жителей Челябинской области ожидает хмурая и дождливая погода – ночью в горах температура опустится до минус 4, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В субботу, 23 сентября, синоптики прогнозируют облачность, местами небольшие дожди при северном и северо-восточном ветре. Температура воздуха днем 7-12 градусов.

В воскресенье, 24 сентября, небольшие дожди пройдут в большинстве районов региона, в том числе в Челябинске. Температура воздуха опустится до 6-11 градусов.

«23-25 сентября в ночные и утренние часы в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки до минус 1-4 градусов», – предупреждают в Челябинском ЦГМС.

По данным Gismeteo, в ближайшие две недели теплых дней на Южном Урале не предвидится. В регионе наступает настоящая осень.

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