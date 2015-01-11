В Публичной библиотеке состоится большой фестиваль Челябинской прозы

6-7 октября в Челябинске пройдет «Южноуральская книжная ярмарка – 2017». Второй день фестиваля будет посвящен челябинской прозе, сообщает пресс-служба учреждения. Поэзия в Челябинске давно стала полноправным героем культурной жизни города: публике известны многие имена челябинских поэтов, возникают посвященные поэзии сообщества (только молодежных объединений в городе более 20), авторы читают свои произведения на литературных площадках. К сожалению, прозу постигла иная участь: имена и произведения челябинских прозаиков практически неизвестны. Поэтому большой фестиваль челябинской прозы намерен исправить эту несправедливость. По словам заместителя директора Челябинской областной универсальной научной библиотеки Натальи Соловьевой, подобный фестиваль пройдет впервые: «Идею БФПЧ предложила издатель, организатор и автор многих культурных проектов нашей области Марина Волкова. Мы решили поддержать этот проект, чтобы продемонстрировать культурному сообществу города разнообразие челябинской прозы». Ключевое слово фестиваля – демонстрация авторов и их текстов. Принять участие в БФПЧ могут признанные мастера и начинающие прозаики, чей потенциал еще не раскрыт. Единственный принцип, по которому отбираются авторы и книги для участия – принадлежность к челябинской прозе: · автор живет в любой точке мира, но пишет о Челябинске и Челябинской области; · автор живет (или жил) в Челябинске, но пишет о чем угодно. 7 октября гостей ждут: · марафон челябинской прозы – читка отрывков из книг челябинских прозаиков героями встреч и участниками фестиваля; · видео-демонстрации и презентации о писателях; · выставки книг челябинских писателей; Подробная программа мероприятия указана на сайте Челябинской областной универсальной научной библиотеки.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-publichnoy-biblioteke-sostoitsya-bolshoy-festival-chelyabinskoy-prozy-40960