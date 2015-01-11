В Публичной библиотеке состоится большой фестиваль Челябинской прозы

6-7 октября в Челябинске пройдет «Южноуральская книжная ярмарка – 2017». Второй день фестиваля будет посвящен челябинской прозе, сообщает пресс-служба учреждения.
Поэзия в Челябинске давно стала полноправным героем культурной жизни города: публике известны многие имена челябинских поэтов, возникают посвященные поэзии сообщества (только молодежных объединений в городе более 20), авторы читают свои произведения на литературных площадках.
К сожалению, прозу постигла иная участь: имена и произведения челябинских прозаиков практически неизвестны. Поэтому большой фестиваль челябинской прозы намерен исправить эту несправедливость.
По словам заместителя директора Челябинской областной универсальной научной библиотеки Натальи Соловьевой, подобный фестиваль пройдет впервые: «Идею БФПЧ предложила издатель, организатор и автор многих культурных проектов нашей области Марина Волкова. Мы решили поддержать этот проект, чтобы продемонстрировать культурному сообществу города разнообразие челябинской прозы».
Ключевое слово фестиваля – демонстрация авторов и их текстов. Принять участие в БФПЧ могут признанные мастера и начинающие прозаики, чей потенциал еще не раскрыт. Единственный принцип, по которому отбираются авторы и книги для участия – принадлежность к челябинской прозе:
· автор живет в любой точке мира, но пишет о Челябинске и Челябинской области;
· автор живет (или жил) в Челябинске, но пишет о чем угодно.
7 октября гостей ждут:
· марафон челябинской прозы – читка отрывков из книг челябинских прозаиков героями встреч и участниками фестиваля;
· видео-демонстрации и презентации о писателях;
· выставки книг челябинских писателей;
Подробная программа мероприятия указана на сайте Челябинской областной универсальной научной библиотеки.