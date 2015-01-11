Челябинская область заняла 15 место в национальном рейтинге развития событийного туризма

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Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

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Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

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Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"

Александр Каюрин о готовности УК к отопительному сезону
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Челябинская область заняла 15 место в национальном рейтинге развития событийного туризма

С 19 по 21 сентября в Москве в рамках 23 международной выставки «Отдых/Leisure-2017» состоялся форум «Туристическая индустрия – драйвер экономического развития. Современный образ туристической России». Делегация Челябинской области посетила ряд деловых мероприятий и была отмечена в нескольких конкурсах, сообщает министерство культуры. В первый день,  19 сентября, министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин принял участие в пленарном заседании в формате дискуссионной панели «Открытый диалог руководителей туристической отрасли. Развитие туризма – повестка  будущего. В ходе закрытой конференции по работе с национальным туристическим порталом Russia.Travel, которая прошла 20 сентября, представителям субъектов РФ были даны практические рекомендации по работе с региональными разделами, советы по организации взаимодействия участников туристского рынка в целях актуализации информации  и представлены успешные примеры работы с порталом в отдельных регионах. В продолжение второго дня, 20 сентября, были поведены итоги первого национального рейтинга развития событийного туризма России по итогам 2016 года. Челябинская область и еще 82 региона представили экспертному жюри единую анкету по итогам проведенных в 2016 году событийных мероприятий. В результате экспертное жюри сформировало рейтинговую сетку, где регионы поделены на «золотую», «серебряную» и «бронзовую» лиги. Челябинская область заняла 15 место в «золотой» лиге. Это и результат эффективной работы территорий региона в сфере событийного туризма, и вызов для области по сохранению и улучшению своих позиций в следующем году. В заключительный день работы выставки, 21 сентября, состоялось награждение победителей нескольких международных конкурсов. Проекты Южного Урала стали призерами и лауреатами. «Туристский бренд: лучшие практики -2017». Это авторитетная награда, которая присуждается на основе оценки международного жюри, состоящего из профессионалов туризма и маркетинга. Лауреатами конкурса стали: Магнитогорский городской округ (бренд «Магнитогорск – место встречи Европы и Азии»), Златоустовский городской округ (бренд «Златоуст – впечатлять в нашей природе»). Проект «Челябинск. Туристическая карта» (издательство Центр развития бизнеса «Стратегия успеха», Альбрехт Наталья) стал победителем в номинации «Лучшая туристская карта в категории карта дестинации/кластера/региона/муниципального образования» международного конкурса путеводителей, туристских карт и smart-приложений по России-2017». Также, в рамках конкурса была отмечена туристская карта Чебаркульского муниципального района. На протяжении трех дней работы выставки «Отдых/Leisure-2017» презентационные видеоролики о туристском потенциале Челябинской области транслировались на экранах в выставочных залах. Посетители голосовали за понравившиеся ролики. По итогам зрительского голосования организаторами конкурса будет сформирован список победителей.   Для справки: Международная выставка «Отдых/Leisure-2017» - ключевое конгрессно-выставочное мероприятие РФ для обсуждения инновационных решений отрасли, демонстрации существующих продуктов и возможностей туристической инфраструктуры, в котором принимают участие  более 600 экспонентов из 64 стран.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/chelyabinskaya-oblast-zanyala-15-mesto-v-nacionalnom-reytinge-razvitiya-sobytiynogo-40959

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