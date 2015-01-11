Челябинская область заняла 15 место в национальном рейтинге развития событийного туризма

С 19 по 21 сентября в Москве в рамках 23 международной выставки «Отдых/Leisure-2017» состоялся форум «Туристическая индустрия – драйвер экономического развития. Современный образ туристической России». Делегация Челябинской области посетила ряд деловых мероприятий и была отмечена в нескольких конкурсах, сообщает министерство культуры. В первый день, 19 сентября, министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин принял участие в пленарном заседании в формате дискуссионной панели «Открытый диалог руководителей туристической отрасли. Развитие туризма – повестка будущего. В ходе закрытой конференции по работе с национальным туристическим порталом Russia.Travel, которая прошла 20 сентября, представителям субъектов РФ были даны практические рекомендации по работе с региональными разделами, советы по организации взаимодействия участников туристского рынка в целях актуализации информации и представлены успешные примеры работы с порталом в отдельных регионах. В продолжение второго дня, 20 сентября, были поведены итоги первого национального рейтинга развития событийного туризма России по итогам 2016 года. Челябинская область и еще 82 региона представили экспертному жюри единую анкету по итогам проведенных в 2016 году событийных мероприятий. В результате экспертное жюри сформировало рейтинговую сетку, где регионы поделены на «золотую», «серебряную» и «бронзовую» лиги. Челябинская область заняла 15 место в «золотой» лиге. Это и результат эффективной работы территорий региона в сфере событийного туризма, и вызов для области по сохранению и улучшению своих позиций в следующем году. В заключительный день работы выставки, 21 сентября, состоялось награждение победителей нескольких международных конкурсов. Проекты Южного Урала стали призерами и лауреатами. «Туристский бренд: лучшие практики -2017». Это авторитетная награда, которая присуждается на основе оценки международного жюри, состоящего из профессионалов туризма и маркетинга. Лауреатами конкурса стали: Магнитогорский городской округ (бренд «Магнитогорск – место встречи Европы и Азии»), Златоустовский городской округ (бренд «Златоуст – впечатлять в нашей природе»). Проект «Челябинск. Туристическая карта» (издательство Центр развития бизнеса «Стратегия успеха», Альбрехт Наталья) стал победителем в номинации «Лучшая туристская карта в категории карта дестинации/кластера/региона/муниципального образования» международного конкурса путеводителей, туристских карт и smart-приложений по России-2017». Также, в рамках конкурса была отмечена туристская карта Чебаркульского муниципального района. На протяжении трех дней работы выставки «Отдых/Leisure-2017» презентационные видеоролики о туристском потенциале Челябинской области транслировались на экранах в выставочных залах. Посетители голосовали за понравившиеся ролики. По итогам зрительского голосования организаторами конкурса будет сформирован список победителей. Для справки: Международная выставка «Отдых/Leisure-2017» - ключевое конгрессно-выставочное мероприятие РФ для обсуждения инновационных решений отрасли, демонстрации существующих продуктов и возможностей туристической инфраструктуры, в котором принимают участие более 600 экспонентов из 64 стран.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/chelyabinskaya-oblast-zanyala-15-mesto-v-nacionalnom-reytinge-razvitiya-sobytiynogo-40959