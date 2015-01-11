В Озерске потушен пожар возле автозаправки

В Озерске, благодаря оперативным действиям огнеборцев, удалось избежать серьезного ЧП. Утром в понедельник на штрафной автостоянке в микрорайоне Заозерный произошло возгорание в помещении охраны. Старая будка вспыхнула мгновенно, пламя грозило перекинуться на автомобили, находящиеся на стоянке, и складские помещения. Особую опасность представляло распространение пламени ветром в сторону расположенной в нескольких десятках метров АЗС.

Оперативно прибывший пожарный расчет ликвидировал очаг возгорания, предотвратив более серьезные последствия инцидента. Помещение охраны выгорело полностью, пострадавших нет.

По предварительной информации, причиной пожара могло стать использование неисправных электрообогревателей в сторожке. В настоящее время в специальном управлении ФПС № 1 МЧС России работает ведомственная комиссия из области, поэтому получить подробную официальную информацию не представляется возможным.

https://www.znak.com