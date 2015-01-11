Названы финалисты регионального конкурса Национальной премии «Russian Event Awards» 2017 года

22 сентября стали известны проекты, вошедшие в список финалистов конкурса по итогам отбора проектов по Уральскому и Приволжскому федеральным округам. Челябинская область в этом году представила новые событийные мероприятия, сообщает управление туризма министерства культуры.



В финал регионального конкурса от Уральского федерального округа вышли 44 проекта из 5 регионов:

Свердловская область – 18 проектов;

Челябинская область – 17 проектов;

Ханты-Мансийский АО – Югра – 7 проектов;

Тюменская область – 1 проект;

Ямало-Ненецкий АО – 1 проект.

Итоговые проекты, вошедшие в шорт-лист лучших от Челябинской области.

Номинация «Туристическое событие в области культуры»

Открытый областной фестиваль колокольных звонов «Уфалейский благовест» (г. Верхний Уфалей)

Всероссийский фестиваль-конкурс «Евразия Шанс» (г. Златоуст)

Номинация «Туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов»

«Бушуевский фестиваль гравюры и украшенного клинкового оружия» (г. Златоуст)

Региональный фестиваль «Кузнецов и народных промыслов» (г. Сатка)

Всероссийский фестиваль традиционной казачьей культуры «ЗЛАТА-ГОРКА» (г. Златоуст)

Номинация «Туристическое событие в области гастрономического туризма»

Региональный гастрономический фестиваль «Первое уральское яблоко» (г. Сатка)

Номинация «Молодежное туристическое событие»

Первый областной молодежный туристический форум «Туризм. Перспективы. Развитие» (г. Златоуст)

Номинация «Детское туристическое событие»

Военно-патриотический лагерь с туристическим уклоном (г. Усть-Катав)

Номинация «Театрализованные шоу и карнавалы»

Ярмарка «НА РУДНИКАХ» (г. Кыштым)

Номинация «Идея туристического события»

Рыболовный фестиваль «Голавль-2018» (г. Усть-Катав).

Экспертным советом конкурса выделены площадки региона для проведения туристического события: «Оружейная слобода «АиРовка» на территории компании «АиР» и спортивно-туристический центр «Провинция» в Кыштыме.

В рамках конкурса отмечена работа муниципальных центров развития туризма г. Златоуста, г. Кыштыма и г. Сатки.

Лучшие туристические события, посвященные Году Экологии, от региона признаны «Первый Фестиваль Стихий. К истокам» (Чебаркульский городской округ) и проект «Цветик-семицветик» Саткинского района.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/nazvany-finalisty-regionalnogo-konkursa-nacionalnoy-premii-russian-event-awards-2017-goda