Руководители театров обсудят вопросы отношения с властью и публикой

Завтра, 26 сентября, в Челябинске в рамках Уральского театрального форума начнется серия мастер-классов. Встречи с коллегами проведут ведущие педагоги ГИТИСа, ВГИКа, режиссеры, хореографы, специалисты крупнейших московских театров, сообщает пресс-служба министерства культуры.

Откроет второй день форума совещание руководителей. Темой обсуждения станет отношение театра с властью и зрителем. Модератором встречи выступит специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству, бывший министр культуры РФ Михаил Швыдкой. Мнением поделятся член Совета по государственной культурной политике при председателе Совета Федерации РФ Валентина Музычук, заведующий кафедрой продюсерства РГИСИ Лев Сундстрем, председатель Молодежного совета союза театральных деятелей Дмитрий Трубочкин.

В этот же день вечером для актеров драматических театров гости из Италии проведут семинар-тренинг «Маски и персонажи комедии дель арте». Савино Мария Итальяно и Ивано Пиччьялло – ученики Клаудио де Мальо, известного мастера комедии дель арте, ректора Академии в Удине, который не раз приезжал в Россию с лекциями и мастер-классами.

В городе Барлетта Итальяно и Пиччьялло создали свой театр, который работает в этом жанре и активно гастролирует. Гости продемонстрируют технику дель в арте как универсальный метод актерской практики, основывающийся на импровизации и подвижной пластической форме.

Вечером гости форума примут участие в культурной программе. Желающие смогут посмотреть спектакли «Мой внук Вениамин» (Камерный театр), «Удивительные приключения кролика Эдварда» (театр кукол).

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/rukovoditeli-teatrov-obsudyat-voprosy-otnosheniya-s-vlastyu-i-publikoy-40976