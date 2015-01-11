Рейс «ВИМ-Авиа» из Антальи в Челябинск задерживается почти на сутки

Рейс «ВИМ-Авиа» из Турции задерживается с прибытием в Челябинск на сутки – представители авиакомпании, оставшейся без оборотных средств, приносят извинения пассажирам, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Челябинские туристы не могут вылететь из турецкой Антальи, так как у авиакомпании «ВИМ-Авиа» закончились оборотные средства, а финансирование заморожено. Сегодня, 26 сентября, рейс задерживается с прилетом и вылетом почти на сутки; в аэропорту Челябинска заявляют, что давно готовы к его прибытию.

«К сожалению, мы вынуждены констатировать, что в авиакомпании "ВИМ-Авиа" сложилась тяжелая экономическая ситуация. В данный момент мы продолжаем переговоры с финансовыми структурами о поддержке авиакомпании для нормализации ситуации и скорейшего вывоза пассажиров. Авиакомпания рассчитывает на поддержку госорганов, а также партнеров из туристической отрасли. И поскольку авиакомпания не может осуществлять полеты без дополнительного финансирования, мы планируем введение внешнего антикризисного управления», – сообщается на сайте компании.

Там уточняется, что компания принимает все возможные меры для скорейшего вывоза пассажиров.

Напомним, массовые и длительные задержки вылета рейсов «ВИМ-Авиа» начались еще летом. Сейчас потребовалось вмешательство Минтранса и Росавиации. Прокуратура начала проверку перевозчика, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров сотрудниками «ВИМ-Авиа».

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