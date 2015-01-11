Подписано Соглашение о сотрудничестве между Пластовским районом и городом Жодино Минской области Белоруссии

Собрание Пластовского муниципального района и Совет города Жодино приняли решение о заключении побратимских отношений, сообщает пресс-служба Пластовского муниципального района.

В день открытых дверей, в канун Дня машиностроителя Белорусский автозавод посетил глава Пластовского района Челябинской области Александр Неклюдов. У крупнейшего мирового производителя карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъёмности «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» и горнодобывающих предприятий этого региона Российской Федерации, а именно крупнейшего золотодобывающего предприятия России по объёму производства и запасам АО «Южуралзолото Группа Компаний» сложились давние партнерские отношения. И 23 сентября накануне Дня машиностроителя в стенах предприятия ОАО «БЕЛАЗ» состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Пластовским районом и городом Жодино. Соглашение было подписано главой Пластовского муниципального района Александром Неклюдовым и председателем Жодинского городского исполнительного комитета Юрием Шарым.

«Данное соглашение направленно на восстановление экономических связей, на установление связей в культуре, образовании, социальной защите и спорте. Надо отметить, что город Жодино занимает особое положение в республике Беларусь, там находится крупнейший автомобилестроительный завод БелАЗ, который славится сегодня на весь мир, и поставляет во все континенты свои машины и оборудование, – отметил глава Пластовского муниципального района Александр Неклюдов. – Жодинцы любят свой город и делают все, чтобы он был одним из уютных красивых и комфортных для проживания жителей. Также, самое главное, чтобы на территории города была возможность устроиться на работу и работать. К работе в Белоруссии относятся с особым трепетом. Только упорный труд позволяет республике занимать достойное место среди стран нашего ближнего зарубежья. Хочется отметить, что белорусы ценят братские отношения и историю, которые связывали наши страны».

Соглашение о сотрудничестве между Пластовским муниципальный район Челябинской области и городом Жодино Минской области (Республика Беларусь) основывается на взаимной заинтересованности и установлении двусторонних связей на стабильной и долгосрочной основе в экономической, социальной, культурной и иных сферах, стремясь к установлению партнерских отношений между органами и должностными лицами местного самоуправления, широкому обмену информацией и опытом практической деятельности.

«АО «Южуралзолото Группа Компаний» основные потребители из России продукции с завода БелАЗ. У президента ООО «УК ЮГК» Константина Струкова выстроена программа на долгие годы и у завода БЕЛАЗ такая же долгая перспектива, поэтому наши связи должны быть на долгие годы вперед, а это значит, что жодинцы и жители Пластовского муниципального района выиграют от этих побратимских связей», – подчеркнул глава Пластовского муниципального района Александр Неклюдов.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/podpisano-soglashenie-o-sotrudnichestve-mezhdu-plastovskim-rayonom-i-gorodom-zhodino-40999