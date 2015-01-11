Подписано Соглашение о сотрудничестве между Пластовским районом и городом Жодино Минской области Белоруссии

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Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"

Александр Каюрин о готовности УК к отопительному сезону
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Подписано Соглашение о сотрудничестве между Пластовским районом и городом Жодино Минской области Белоруссии

Собрание Пластовского муниципального района и Совет города Жодино приняли решение о заключении побратимских отношений, сообщает пресс-служба Пластовского муниципального района.

В день открытых дверей, в канун Дня машиностроителя Белорусский автозавод посетил глава Пластовского района Челябинской области Александр Неклюдов. У крупнейшего мирового производителя карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъёмности «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» и горнодобывающих предприятий этого региона Российской Федерации, а именно крупнейшего золотодобывающего предприятия России по объёму производства и запасам АО «Южуралзолото Группа Компаний» сложились давние партнерские отношения. И 23 сентября накануне Дня машиностроителя в стенах предприятия ОАО «БЕЛАЗ» состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Пластовским районом и городом Жодино. Соглашение было подписано главой Пластовского муниципального района Александром Неклюдовым и председателем Жодинского городского исполнительного комитета Юрием Шарым.

«Данное соглашение направленно на восстановление экономических связей, на установление связей в культуре, образовании, социальной защите и спорте. Надо отметить, что город Жодино занимает особое положение в республике Беларусь, там находится крупнейший автомобилестроительный завод БелАЗ, который славится сегодня на весь мир, и поставляет во все континенты свои машины и оборудование, – отметил глава Пластовского муниципального района Александр Неклюдов. – Жодинцы любят свой город и делают все, чтобы он был одним из уютных красивых и комфортных для проживания жителей. Также, самое главное, чтобы на территории города была возможность устроиться на работу и работать. К работе в Белоруссии относятся с особым трепетом. Только упорный труд позволяет республике занимать достойное место среди стран нашего ближнего зарубежья. Хочется отметить, что белорусы ценят братские отношения и историю, которые связывали наши страны».

Соглашение о сотрудничестве между Пластовским муниципальный район Челябинской области и городом Жодино Минской области (Республика Беларусь) основывается на взаимной заинтересованности и установлении двусторонних связей на стабильной и долгосрочной основе в экономической, социальной, культурной и иных сферах, стремясь к установлению партнерских отношений между органами и должностными лицами местного самоуправления, широкому обмену информацией и опытом практической деятельности.

«АО «Южуралзолото Группа Компаний» основные потребители из России продукции с завода БелАЗ. У президента ООО «УК ЮГК» Константина Струкова выстроена программа на долгие годы и у завода БЕЛАЗ такая же долгая перспектива, поэтому наши связи должны быть на долгие годы вперед, а это значит, что жодинцы и жители Пластовского муниципального района выиграют от этих побратимских связей», –  подчеркнул глава Пластовского муниципального района Александр Неклюдов.  

 

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/podpisano-soglashenie-o-sotrudnichestve-mezhdu-plastovskim-rayonom-i-gorodom-zhodino-40999

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