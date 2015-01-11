Южноуральцы смогут увидеть МКС в ночном небе

Жители Челябинской области смогут увидеть Международную космическую станцию – на большей части России и стран ближнего зарубежья начался сезон вечерней видимости МКС, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«МКС – самый яркий искусственный спутник Земли. Медленно плывущую по небу космическую станцию трудно не заметить даже на засвеченном городском небе. Ее блеск иногда может достигать четырех звездных величин (это сравнимо с планетой Венера). Станция движется в направлении с Запада на Восток, а длительность ее пролета через все небо составляет приблизительно пять минут», – сообщается в группе AstroAlert «Наблюдательная астрономия» в соцсети «Вконтакте».

Международную космическую станцию можно будет увидеть с помощью телескопа. При 40-кратном увеличении удастся заметить солнечные батареи. Впрочем, иметь серьезное оборудование не обязательно. Пользователи соцсетей пишут, что наблюдали за движением станции в бинокль. Сезон вечерней видимости МКС продлится около трех недель.

Напомним, МКС тоже «смотрит на тебя»: на днях космонавт Сергей Рязанский сфотографировал Челябинск с борта станции.

Космонавт Сергей Рязанский продолжает делиться снимками городов, сделанными с борта МКС. Накануне известный испытатель Роскосмоса показал своим подписчикам, как выглядит Челябинск. Фотография набрала несколько тысяч «лайков» Инстаграме.

Между тем, вглядевшись в снимок, многие горожане увидели, как из световых объектов примерно в районе ЧМЗ получается человеческое лицо.

«Люблю мой промышленный и пыльный Челябинск! Над городом нависла экологическая катастрофа, и будто сам город в шоке от этого – и будто лицо города проявилось на Вашем фото!» – пишет один из подписчиков.

Гримаса то ли кричит, то просто открывает рот от удивления.

Тем не менее, Минприроды РФ не включило Челябинск в ТОП-20 городов с самым грязным воздухом. Да, и из космоса город видно достаточно четко.

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