Мастер-класс от Ирины Крутовой

В мае 2017 года в Озерском городском округе состоялось подведение итогов конкурса социально-значимых проектов, инициированных ФГУП ПО «Маяк».

«Культурно — досуговый центр» стал победителем в номинации «Молодое поколение — патриотические инициативы» с концертным проектом «Созвучие времен».

В рамках проекта 3 октября в ДК «Маяк» пройдет концерт Лауреата Международных конкурсов Ирины Крутовой (Москва, сопрано) в сопровождении Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной (художественный руководитель Дмитрий Дмитриенко).

Ансамбль «Россия» — советский и российский музыкальный коллектив, созданный Людмилой Зыкиной. Полное название: «Государственный академический русский народный ансамбль „Россия“ имени Л. Г. Зыкиной».

В 1968 году, находясь на гастролях в США с оркестром имени Осипова, Людмила Зыкина встретила известного импресарио Соломона Юрока, который, под впечатлением от концерта, посоветовал Зыкиной создать собственный компактный коллектив в основном из солистов, но с аккомпаниаторскими функциями.

В 1977 году Зыкина создала Государственный академический русский народный ансамбль «Россия», художественным руководителем которого она являлась до конца своей жизни. С 1994 года ансамбль «Россия» носит звание академического.

Реализация проекта «Созвучие времен» позволит увидеть сотрудникам ФГУП ПО «Маяк» высочайший уровень исполнительского искусства на примере выступления Ирины Крутовой в сопровождении ансамбля «Россия» (г.Москва).

Начало концерта 3 октября в 19.00.

4 октября в 12.00 в ДК «Маяк» состоится мастер-класс Ирины Крутовой. Вход свободный.