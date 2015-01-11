Оперативная обстановка на 28 сентября 2017 года

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа

1. Сегодня четверг 28 сентября 2017 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была +3 град. С

• атмосферное давление 752 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 86 %

• ветер _северо-восточный 4-7_ м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло 3 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения Октябрьская 40, К.Маркса 11 п-2, Блюхера 26 С 9 до 12 часов

Иртяшская 14, Гайдара 25, Набережная 21 С 9 часов до окон.

2 В сетях электро-снабжения П. Новая Теча, сады №13,11,15,14, «Строитель», «Маяк», «Иртяш»

С 10 до 17 часов

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Октябрьская 40, К.Маркса 11 п-2, Блюхера 26, К.Маркса

32 п-1,2, Луначарского 13 п-1, Горная 23 С 9 до 12 часов

Иртяшская 14, Гайдара 25 С 9 часов до окон.

Вниманию озерчан!

По данным Челябинского гидрометцентра 28 сентября в отдельных районах области в ночные и утренние часы ожидаются небольшие дожди, мокрый снег, заморозки до минус 2 -4º.

Вниманию жителей округа!

В связи с проведением на территории Озерского городского округа V этапа чемпионата Челябинской области по авторалли «Тур – 2017 – осень» 01 октября 2017 г. с 9 до 10 часов 45 минут будет временно перекрыто движение транспортных средств в районе железнодорожного переезда у ст. Татыш и в районе СТ «Акакуль».

2.2. Гидрологическая обстановка: в норме. 2.3. Лесопожарная обстановка: в норме.

2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме.

2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло, погибших нет.

С начала года на водоемах области погибло 39 человек. За аналогичный период 2016 года на водоемах области погибло 77 человек.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

III. Прогноз возможных ЧС на 28.09.2017 г.

3.1. Опасные явления:

ВНИМАНИЕ!!! 28 сентября в отдельных районах Челябинской области в ночные и утренние часы ожидаются заморозки до -2,-4º.

3.2. Комплекс неблагоприятных явлений: не прогнозируется.

3.3. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область. Облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом, ночью и в утренние часы в отдельных районах туманы. Ветер северный 4-9 м/с, отдельные порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от минус 3º до плюс 2º, в горах и низинах до минус 9º, днем плюс 3-8º.

3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение

неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: В соответствии с прогнозируемыми классами пожарной опасности и сложившейся обстановкой (Р=0,3) возникновение очагов природных пожаров на территории Озерского городского округа не прогнозируется.

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: снижение видимости и ухудшение эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков и туманах, а также нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).

3.6. Биолого-социальные ЧС: 3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: не прогнозируются.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано _188_ обращений граждан.

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